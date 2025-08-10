Вратар на Лудогорец призна: Байерн Мюнхен имаше интерес към мен, мечтая да играя в Шампионска лига

Един от основните футболисти на Лудогорец Хендрик Бонман говори пред колегите от „БНТ“ за проваления негов трансфер в германския гранд Байерн Мюнхен. Както е известно, баварците искаха да вземат опитния вратар за резерва на Мануел Нойер като дори изпратиха официално запитване до разградчани за правата на стража. В последния момент обаче сделката пропадна и Бонман остана на стадион „Хювефарма Арена“.

Хендрик Бонман също така сподели, че мечтае да играе в Шампионска лига с Лудогорец. По думите му „орлите“ имат шансове да се класират за основната фаза на най-комерсиалната надпревара. Германският вратар също така бе категоричен, че на този етап се чувства отлично в Разград.

„Огромна чест е такъв отбор да има интерес към теб“

The proposed transfer of Hendrik Bonmann to FC Bayern is now off the table following Sven Ulreich's renewal. Bonmann would've been signed as an experienced backup had Ulreich decided to retire [@BILD] pic.twitter.com/lhy4hZ6M7N — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 30, 2025

„Ще бъда честен. Огромна чест е такъв отбор да има интерес към теб. Имаше такава ситуация. Имаше комуникация, но аз оставам в Лудогорец. Мечтата ми е да играя в Шампионската лига с Лудогорец. Играч съм на клуба, имам договор за още две години. Няма по-голяма мотивация за мен от Шампионската лига и мачовете там. Аз се чувствам добре в Разград. Хората са много мили, аз се опитвам да внеса малко немска дисциплина, което смятам, че е добра взаимовръзка“.

„Делят ни три мача от групите. Всичко е възможно. Ние сме много близо, но в същото време и далеч. Имахме късмет в последната среща. Беше тежко за нас, имахме някои проблеми. Завършихме 0:0 и всичко ще се реши в Будапеща. Няма да е лесно там, на този стадион пред техните фенове. Не играхме по най-добрия начин, сега ще трябва да дадем повече. Да контролираме повече топката и да отбележим. Можем да го направим и ще отидем за победа“, заяви Бонман.

ОЩЕ: 4 от 4: Лудогорец не сдава върха в Първа лига, резерва с гол и асистенция