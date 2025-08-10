Нашествие в Австралия: Раците идват (ВИДЕО)

На остров Рождество в Австралия започна масовата миграция на червени сухоземни раци. В социалните мрежи се разпространяват зрелищни кадри, показващи как милиони ракообразни покриват пътища, пътеки и дори дворове на къщи, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х. Миграцията е наречена "червено нашествие". Докато трае този период - пейзажът на острова става червен от раци. Този природен феномен е основна туристическа атракция и значимо събитие в екосистемата на острова.

🦀 Red Invasion on Christmas Island



In Australia’s Christmas Island, the mass migration of red land crabs has begun.



Spectacular footage is spreading on social media, showing millions of crustaceans covering roads, trails, and even house yards. pic.twitter.com/EA2xIWSZDX — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2025

Какво се случва?

Учените обясняват, че миграцията се задейства от първите дъждове от влажния сезон, които сигнализират на раците да започнат своето пътуване до океана, за да се размножават. Стана ясно, че раците ще снасят яйцата си в океана и след това женските ще се върнат в гората, докато мъжките се връщат след чифтосване. Миграцията е толкова значителна, че служителите на националния парк се подготвят за нея, като инсталират временни бариери и затварят пътища, за да защитят раците. ОЩЕ: "Къде зимуват раците" – научете историята зад този популярен израз!