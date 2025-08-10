„Трагичен ЦСКА! Любо или Стойчо със сигурност ще вдигнат отбора, но изглеждат като временен вариант“

Трикратният шампион на България с ЦСКА Георги Илиев съсипа от критики „червените“ след поредната издънка в Първа лига. Както е известно, снощи „армейците“ направиха равенство 0:0 като домакин на Черно море в двубой от 4-ия кръг и продължават да нямат победа в първенството от началото на сезона. Майкъла, както всички наричат именития защитник, говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че в момента ЦСКА е трагичен и трудно ще излезе от тежката ситуация, в която се намира.

Георги Илиев също така коментира евентуалното завръщане на Любослав Пенев или Стойчо Младенов в ЦСКА. Той е на мнение, че всеки един от двамата ще успее да вдигне „червените“ на крака, но те са само временен вариант. Майкъла допълни, че все още не може да си отговори кой е избрал Душан Керкез за треньор на българския гранд и кой ще носи отговорността за това решение.

„Кой е избрал Керкез? Кой носи отговорност за този избор?“

„Трагични! Това е истината. Един трагичен ЦСКА. Определено има психологически проблем в съблекалнята, в отбора. Нямам друго обяснение. Не може цял мач да нямаме едно чисто положение. Ритане, бутане, връщане назад към вратаря. Какво е това?! Това ЦСКА ли е? С тези футболисти не би трябвало да сме чак толкова зле, бе! Не може за два мача да имаме положение и половина. Наистина има някакъв психологически проблем и явно Керкез не може да се справи с него. Май е време да си ходи. Любо или Стойчо със сигурност ще вдигнат отбора, но те изглеждат като временен вариант“.

„Треньор от чужбина не може да вирее в ЦСКА явно. Керкез вчера и състава сбърка. Теодор Иванов за какво го взехме от Цветомир? Нищо де, ще дойде време да го пробваме. Нямало лидери. Ами няма лидери – Турицов всяка година е пред напускане, сега титуляр стана момчето. Това не е лошо. Излизат едни такива плахи, не могат да си подадат топката пет пъти. Илиан Илиев е добър футболист, има качества, но изглежда и той като смачкан. Ние едно време бяхме 14 лидери от 16 човека. Двама бяха по-тихи и възпитани, другите бяхме готови да се сбием с всеки“.

„Друг е въпросът кой е до Керкез? Кой ще се заеме със спортно-техническата част в клуба след португалеца? За мен изпълнителният директор не трябва да разбира от футбол, той по спортно-техническите неща не бива да се меси. Каза се, че Керкез бил избран от общо 50 треньора. Добре, ама нищо не играем, все трябваше да създадем по пет положения срещу отбори като Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Кой е избрал Керкез от тези 50 треньора? Кой носи отговорността за този избор?“, заяви Майкъла.

ОЩЕ: ЦСКА застана плътно зад Златков и Керкез, "червените" призоваха феновете за търпение и обединение