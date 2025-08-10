От Русия с любов: Путин се подигра на Уиткоф, предавайки му орден на Ленин за сина на шеф в ЦРУ

Новина, която предизвика удивление, смях, но и други емоции, както и много коментари, се появи преди ден в информационното пространство. Руският диктатор Владимир Путин е връчил на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф при посещението му в Москва орден на Ленин, който Уиткоф трябвало да предаде на заместник-директора на дигиталните иновации в ЦРУ Джулиана Галина. За какви заслуги? Защото нейният син Майкъл Александър Глос е воювал на страната на Русия в Украйна, където и е бил убит миналата година.

С други думи - бившият агент на КГБ Путин, който така обича да се надсмива над противниците си и особено над ЦРУ, не можа да пропусне възможността да се надсмее и над Уиткоф, пише The Spectator, където именно се появи новината за ордена.

Орден, учреден по времето на Сталин - недвусмислена подигравка

Какво е известно за ордена на Ленин, с който е удостоен посмъртно 21-годишния син на шефа на ЦРУ?

Орденът е учреден по времето на Сталин - през 1930 г. в тогавашния СССР. Струва си да се отбележи, че с него са награждавани източногерманският лидер Ерих Хонекер, албанският президент Енвер Ходжа, виетнамският революционер Хо Ши Мин и британският двоен агент Ким Филби.

Орденът дори се появява във филм за Джеймс Бонд, в който агент 007 го получава от генерал Анатолий Гогол за убийството на лудия Макс Зорин.

И сега, пише The Spectator с ирония, Майкъл Александър Глос "се присъединява към тази благородна компания" на носители на съветския орден.

Синът на шефа на ЦРУ - заблуден млад пътешественик във времето

Какво е известно за 21-годишния Майкъл Александър Глос? Както съобщава изданието, изглежда, че младежът е бил заблуден млад пътешественик, който е виждал Америка като империя на злото и е бил очарован от перспективата да се бори за това, което е смятал, че са силите на праведността и доброто.

Още по времето, когато учел в гимназия във Вирджиния, Глос е бил радикал, подкрепял както палестинските, така и руските каузи. През септември 2023 г. той решава да се запише в руската армия.

Доколко е бил подготвен за реални бойни действия е въпрос, който няма отговор. Може би просто е искал да получи руски паспорт, но както често се случва в резултат руските власти са го призовали в армията, за да получи документа, и той бързо се е озовал в щурмова група срещу украинската армия, което е незавидна перспектива, пише изданието, за всеки, който не е истински фанатик. И, разбира се, предвид методите на водене на война на Русия, бързата смърт на Глос е била практически неизбежна.

И така смъртта на Глос стана повод Путин да се надсмее за пореден път над Уиткоф и ЦРУ.

Добре би било Тръмп да се замисли

Затова изданието намеква на Тръмп, който е нетърпелив да се срещне с Путин на най-високо равнище, да се замисли добре над този последен ход на господаря на Кремъл. Самият факт, че Кремъл продължава да връчва такива неща като орден на Ленин, предполага, че в Русия нещата не са се променили толкова много, колкото на Тръмп би му се искало, пише изданието.

"С дипломатическа ловкост Путин сега предлага неясен мирен план, който би му позволил да поеме контрол над цяла Източна Украйна, като същевременно избягва всякакви други ангажименти, освен временно прекратяване на огъня.

Путин също така предлага Русия да приеме закон, с който да декларира, че няма да напада нито Украйна, нито Европа - обещание, което би могъл да наруши, преди още мастилото да е изсъхнало.

Ленин би го одобрил", завършва статията на The Spectator.

