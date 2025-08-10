Кошмар: Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми след галавечер в Токио

Огромна трагедия разтърси света на бокса, след като двама японски състезатели починаха в рамките на само няколко дни. Те са участвали на една и съща гала вечер в Токио. Това съобщиха редица медии, цитирани от Ройтерс. Става въпрос за 28-годишните Хигетоши Котари и Хиромаса Уракава, които си отидоха от този свят, след като получиха мозъчни травми на въпросното събитие, което се проведе на 2 август.

Двамата са си отишли от този свят на едва 28-годишна възраст

Хигетоши Котари и Хиромаса Уракава са участвали на боксова галавечер в петък, 2 август. Събитието се е провело в зала „Коракуен“ в столицата на Япония – Токио. На него Котари се е изправил срещу Ямато Хата в 12 рундов мач, който е завършил наравно. След края на мача се е оказало, че той има субдурален хематом и кървене в черепа. Поради тази причина японският боксьор е претърпял операция. Той обаче не е успял да се възстанови след интервенцията и в петък, 8 август е починал.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Те са починали след като са получили субдурален хематом и кървене в черепа

Хиромаса Уракава пък е играл срещу Йоджи Сайто. Той е загубил своя мач, след като е бил нокаутиран, но след това се е оказало, че също има субдурален хематом. Уракава също е бил опериран, но е починал в събота, 9 август.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност в този невероятно труден момент", се казва в изявление на Световната боксова организация.

Поклон пред паметта им!