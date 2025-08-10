Войната в Украйна:

Кошмар: Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми след галавечер в Токио

10 август 2025, 14:34 часа 795 прочитания 0 коментара
Кошмар: Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми след галавечер в Токио

Огромна трагедия разтърси света на бокса, след като двама японски състезатели починаха в рамките на само няколко дни. Те са участвали на една и съща гала вечер в Токио. Това съобщиха редица медии, цитирани от Ройтерс. Става въпрос за 28-годишните Хигетоши Котари и Хиромаса Уракава, които си отидоха от този свят, след като получиха мозъчни травми на въпросното събитие, което се проведе на 2 август.

Двамата са си отишли от този свят на едва 28-годишна възраст 

Хигетоши Котари и Хиромаса Уракава са участвали на боксова галавечер в петък, 2 август. Събитието се е провело в зала „Коракуен“ в столицата на Япония – Токио. На него Котари се е изправил срещу Ямато Хата в 12 рундов мач, който е завършил наравно. След края на мача се е оказало, че той има субдурален хематом и кървене в черепа. Поради тази причина японският боксьор е претърпял операция. Той обаче не е успял да се възстанови след интервенцията и в петък, 8 август е починал.

Те са починали след като са получили субдурален хематом и кървене в черепа

Хиромаса Уракава пък е играл срещу Йоджи Сайто. Той е загубил своя мач, след като е бил нокаутиран, но след това се е оказало, че също има субдурален хематом. Уракава също е бил опериран, но е починал в събота, 9 август.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност в този невероятно труден момент", се казва в изявление на Световната боксова организация.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Поклон пред паметта им!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Япония Бокс галавечер
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес