Фицо с бездушно изказване за Украйна: Киев го обвини във флирт с Путин

Скандалният словашки премиер Роберт Фицо сравни Украйна с „трева“. Думите му дойдоха в контекста на предстоящата среща на върха на американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, съобщи украинската информационна агенция УНИАН. „Спомняте ли си старата африканска истина, която обичам да повтарям? Няма значение дали слоновете се бият или правят секс, тревата винаги страда. Без значение как ще завършат разговорите за слоновете на 15 август, тревата ще пострада - в този случай Украйна“, каза той. По-специално, Фицо заяви, че независимо за какво се споразумеят Доналд Тръмп и Владимир Путин, Украйна ще пострада най-много.

Флиртува ли с Путин?

Украинското външно министерство осъди тази реторика, отбелязвайки, че Фицо все още не е успял да разбере истинските причини за руската инвазия, както и опасностите от флиртуването с държава-агресор.

„Срамно е, че правителственият ръководител на държава-членка на Европейския съюз си позволява да използва открито обидна реторика към Украйна и украинския народ, който героично се бори с руската агресия всеки ден, ограничавайки я на своя земя в интерес на сигурността на цяла Европа“, се казва в изявлението.

Министерството на външните работи отбеляза също, че изявленията на Фицо противоречат на духа на добросъседство, солидарност и взаимно уважение, които словашкият народ демонстрира към Украйна през цялото това време. ОЩЕ: Фицо и Орбан с нов залп по Украйна, докато Русия говори как ще "победи врага" (ВИДЕО)