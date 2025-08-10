Украйна освободи село до границата с Русия: Последва удар по Суми

Враженски дрон е ударил Сумската областна военна администрация. Административната сграда е повредена, съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на изявление в Telegram на началника на администрацията Олег Григоров. Атаката е станала тази сутрин и дронът е засегнал покрива на сградата в центъра на града. Според информацията, няма пострадали. Междувременно по информация на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна украинските военни освободиха и прочистили село Безсаливка от руските окупатори.

Подробности за освобождаването

Селището се намира в Сумска област, близо до границата с Руската федерация, съобщи украинският генщаб. „Украинските отбранителни сили освободиха и напълно прочистиха от руските окупатори селището Безсаливка, Сумска област“, се казва в доклада.

Както съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, в операцията са участвали подразделения на 33-ти отделен щурмов полк и 24-ти отделен щурмов батальон.

По време на боевете украинските войници елиминираха 18 руски окупатори.

(КАРТА) Заслужава да се отбележи, че на 7 юли 2025 г. руското Министерство на отбраната обяви предполагаемото превземане на Безсаливка. Ръководителят на община Белополска, Юрий Зарко, съобщи в коментар пред медиите, че няколко души са останали в Безсаливка. Те са отказали да се евакуират. Според него няма комуникация с жителите на Безсаливка, мобилните мрежи там не работят. ОЩЕ: Фицо с бездушно изказване за Украйна: Киев го обвини във флирт с Путин

Боеве в Сумска област

Припомняме, че руснаците засилиха настъпателните операции на границата на Сумска област. Руската армия иска да създаде така наречената „буферна зона“ в граничните райони на Украйна. Държавната гранична служба на Украйна съобщи, че в граничните райони активно действат групировки и малки щурмови групи на противника.

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че Руската федерация струпва войски близо до Сумското направление. Според него там са концентрирани над 50 хиляди руски войници. Според британското разузнаване обаче през последните две седмици руските войски не са постигнали забележими успехи в Сумска област. Освен това окупаторите засилиха обстрела на град Суми и Сумска област. ОЩЕ: От Русия с любов: Путин се подигра на Уиткоф, предавайки му орден на Ленин за сина на шеф в ЦРУ