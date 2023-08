Поголовно поскъпване: Криза със суша в Панамския канал го обещава (ВИДЕО)

Ситуацията напомня запушването на Суецкия канал от катастрофиралия кораб "Евър Гивън" (Ever Given). Този инцидент доведе до сериозни поскъпвания в различни сектори заради забавяне на изпълнение на поръчки поради спирането на много кораби.

ОЩЕ: Изграден е Панамският канал

Каналът с дължина 50 мили разчита на дъждовна вода, за да го попълни. Когато не вали достатъчно, властите, които контролират канала, трябва да намалят трафика през него, за да пестят вода, а тези, които са пуснати през него, трябва да плащат по-високи такси за това.

Понастоящем дневният трафик е ограничен до 32 кораба, което е спад от предишната средна стойност от около 36, когато има достатъчно вода, за да може каналът – който използва повече от 50 милиона галона вода на ден – да работи с пълен капацитет.

Тъй като сушата се влоши миналия месец, администраторът на канала Рикаурте Васкес Моралес каза по време на пресконференция, че ограниченията на трафика може да останат в сила до края на годината и добави, че това ще струва на канала около 200 милиона долара пропуснати приходи.

Васкес Моралес коментира още, че сушата също илюстрира една от най-големите екзистенциални заплахи, пред които е изправен и канала. "Трябва да намерим други решения, за да останем релевантен маршрут за международната търговия. Ако не се адаптираме, ще умрем", каза той по време на пресконференцията през юли.

Към момента чакането за влизане в канала както от атлантическата, така и от тихоокеанската страна е приблизително 20 дни, което накара някои корабни компании да търсят алтернативни маршрути, докато други плащат солидни допълнителни такси, които на свой ред ще правят стоките, които транспортират, още по-скъпи.

ОЩЕ: Пицата в България поскъпна три пъти повече от Италия

More than 200 ships are stuck in the Panama Canal due to a record drought in the region. Many of them have run aground. pic.twitter.com/WveGjGniGa