"Парите няма да върнат детето ни": Семейството на Сияна дарява обезщетението от катастрофата

Бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов обяви, че семейството му е решило да дари парите от обезщетението от застраховката на водача, който е отнел живота на дъщеря му. Очакваната сума е 1.2 млн. лв. "Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни. Но могат да направят някой друг щастлив — някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта", пише в социалната мрежа бащата на Сияна.

Къде ще бъдат дарени парите?

Николай Попов обяви, че цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение — деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда, деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха.

"Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело. Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага. Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи",написа още Попов.

Той се надява да успее да върне поне една детска усмивка. ОЩЕ: Разкритие: Камионът от катастрофата със Сияна бил неравномерно натоварен и силно дебалансиран