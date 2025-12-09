Спорт:

Шест държави поискаха ЕС да отмени забраната на ДВГ от 2035 година

09 декември 2025, 15:34 часа 164 прочитания 0 коментара
Шест държави поискаха ЕС да отмени забраната на ДВГ от 2035 година

Плановете на Европейския съюз да премине към изцяло електрически автомобилен парк до 2035 г. са на път да се променят. Шест държави – Италия, Полша, Словакия, Унгария, Чехия и България, са се обърнали към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да омекоти курса и да позволи plug-in хибриди, автомобили с удължение на пробега и водородни модели след 2035 г.

Най-голямата партия призова ЕС да отмени забраната на ДВГ

Както е известно, през 2023 г. ЕС се съгласи на де факто забрана за нови автомобили с бензинови и дизелови двигатели поради строги стандарти за емисии, които могат да издържат само нулеви емисии. Но търсенето на електромобили расте по-бавно от очакваното, като автомобилните производители са изправени пред натиск от конкуренти от Китай, високи цени на енергията и риска от нови търговски тарифи от САЩ.

Правителствата предупреждават, че само рязко преминаване към електрически автомобили може да засегне местното производство и заетост, създавайки ефективно "индустриална пустиня". Ревизията на правилата, първоначално планирана за 2026 г., беше отложена за този месец, което може да бъде повратна точка за европейската автомобилна индустрия.

Още: Мерц: “Повече гъвкавост“ в прехода в ЕС към електромобили

Големи производители като Volkswagen, Stellantis и Renault следят внимателно решението, тъй като са заложени на милиарди долари инвестиции. По това време Франция застъпваше бърз преход към електричество, докато Италия и Германия активно защитаваха фабриките си.

Подобни дискусии се разгарят и в САЩ, където Калифорния заяви, че може да преосмисли курса си към пълно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 г.

Полша атакува в Европейския съд забраната на автомобили с ДВГ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Европейски съюз електромобили забрана на двигателя с вътрешно горене
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес