Кога трябва да сложите летните гуми

С първите лъчи на пролетното слънце много шофьори започват да мислят за подмяна на зимните гуми с летни. Въпреки това, бързането по този въпрос може да бъде опасно, тъй като календарната пролет често не съвпада с реалните метеорологични условия. Експертите са единодушни: основният критерий за "смяна на обувки" на автомобил не трябва да бъде датата, а стабилната температура на въздуха.

Ключовата разлика между зимните и летните гуми е съставът на каучука, от който са направени гумите. Зимните изработени от по-мек състав, който запазва еластичност дори при ниски температури, осигурявайки надеждно сцепление при сняг и лед. Летните гуми, от друга страна, са много по-твърди. При температури под +5-7 °C губят еластичността си, приличайки на пластмаса. Това драстично влошава сцеплението им, увеличава спирачния път и увеличава риска от загуба на контрол над превозното средство, особено по мокри или заледени пътища.

Златното правило за преминаване към летни гуми е да се зададе стабилна средна дневна температура на ниво над +5-7 °C. Важно е да се разбере, че говорим за средната температура за 24 часа, а не за пиковата дневна температура. Ако през деня въздухът се затопли до +10 °C, но през нощта термометърът падне до нула или по-ниско, е твърде рано за смяна на гуми. Сутрешните слани могат да превърнат локвите в опасни ледени капани, за които летните гуми са напълно неподготвени.

Не трябва да забравяте, че времето през пролетта е изключително променливо, затова трябва да се фокусирате върху дългосрочната прогноза. Безопасен период за смяна на гуми се счита за времето, когато нощните слани напълно отминават и положителната температура остава стабилна поне седмица. Преждевременното посещение на гумаджийница, провокирано от желанието да се избегнат опашките, може да създаде фалшиво усещане за сигурност, което ще изчезне при първия внезапен студен удар.

Географията на също прави свои собствени корекции. В южните региони благоприятни условия за преход към летни гуми могат да се развият още в края на март. За западните, както и за планините, обаче трябва да се изчака повече. На тези места все още са възможни застудявани, нощни слани и дори снеговалежи, така че не се препоръчва да се бърза със смяната на гуми.