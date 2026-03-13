Заради Тръмп: Honda се отказва от 3 модела на финален етап на разработка и очаква милиарди загуби

Един от най-големите производители на автомобили в света, Honda, обяви, че се отказва от три свои електрически модела заради променената бизнес среда, новите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, и несигурността, която всичко това поражда. Става дума за електрическите автомобили Honda 0 Saloon и 0 SUV, които са на финален етап на разработка и чието производство трябваше да започне в САЩ до края на 2026 г., а освен тях няма вече да се предлага и премиум електрическият кросоувър Acura RSX. Японският автомобилен гигант обяви на сайта си, че отменя тези планове в последния момент заради нестабилния пазар и спада на рентабилността на неговите електрически автомобили.

Компанията очаква рекордни загуби за фискалната година, която ще приключи този месец - март 2026 г.

"Вината за промяната в стратегията са промените в развитието на бизнеса", пише в прессъобщението. Компанията очаква да понесе сериозен удар - загуби до 15,5 милиарда долара, пише autoevolution.

Японската корпорация посочва, че производството и продажбите на тези три модела биха довели до допълнителни загуби, така че сега компанията трябва да използва нова стратегия за ограничаване на щетите.

Автомобилният производител ще трябва да работи денонощно, за да преоцени разпределението на ресурсите си и да засили допълнително портфолиото си от хибридни модели. От компанията казват, че няма да се откажат от пазара си в Съединените щати, но сега ще се насочат и към Индия, където се очаква разширяване на пазара.

