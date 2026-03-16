18 автомобилни компании промениха плановете си за електрическите коли

След няколко години на бърз растеж, пазарът на електрически автомобили на много места по света започна да среща сериозни трудности. Намаляващото търсене и прекратяването на данъчни облекчения и други държавни бонуси принудиха автомобилните производители да преосмислят стратегиите си.

Държавна субсидия: Вижте къде дават по 12 000 евро, ако си купиш електромобил

Според анализатори в индустрията, поне 18 автомобилни марки вече са намалили плановете си за разработване на електрически превозни средства. Някои компании отменят проекти, други забавят пускането на модели или намаляват производствените програми.

Сред марките, които са променили стратегията си, са Ford, Honda, Nissan, Volkswagen и редица други производители. Например, Ford прекрати производството на електрическия пикап F-150 Lightning и се отказа от проекта за електрически SUV с три реда. Ram отмени изцяло електрическия пикап 1500 REV, заменяйки го с хибридна версия с удължен пробег.

Още: GM, Ford и Stellantis загубиха 50 млрд долара от спукания балон на електромобилите

Някои премиум марки също са променили плановете си. Lamborghini се отказа от електрическите версии на моделите Lanzador и Urus, а Maserati спря разработването на електрическия суперавтомобил MC20 Folgore.

Проблеми засегнаха и японските марки. Honda отказа да пусне нови модели от серия 0 и електрическата Acura RSX на американския пазар, а Nissan спря производството на кросоувъра Ariya.

Наистина ли електромобилите са по-чисти от колите с ДВГ?

Експертите отбелязват, че електрическите превозни средства все още са важна част от бъдещето на автомобилната индустрия. Въпреки това, производителите стават по-предпазливи и се насочват към по-гъвкава стратегия, комбинираща електрически превозни средства, хибриди и традиционни задвижващи системи.