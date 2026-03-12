Защо e добре да сгъвате страничните огледала на паркинг

Пътуването до търговски център през уикенда често се превръща в изнервящо преживяване. Почти няма свободни места, а платната са тесни, защото колите са паркирани толкова близо една до друга. В такива условия е важно да паркирате, така че лесно да можете да излезете. Един детайл е поразителен: все повече коли се оставят с разгънати странични огледала.

80% от шофьорите настройват огледалата си неправилно

Оказва се, че много шофьори правят това умишлено. Съвременните автомобили почти винаги имат функция за сгъване на огледалата. Някои изискват ръчно управление, докато други се прибират автоматично, когато заключите колата. Но някои шофьори умишлено деактивират тази функция. Сгъваемите огледала просто правят колата да изглежда по-широка. Паркиращите съседи я възприемат като по-голяма и са склонни да оставят повече място. На теория има по-малък риск някой да се приближи твърде много.

Но има и недостатък - на тесни паркинги огледалата често са първите, които страдат. Те се удрят от колички за пазаруване, чанти, отварящи се врати, а понякога и само от рамо. В крайна сметка, предвидената защита често води до пукнатини, драскотини и ненужни разходи.

Дори ако една кола има защитни елементи, това не я прави неуязвима. При обикновените автомобили корнизите действат като защита, докато при кросоувърите те имат груби, небоядисани пластмасови облицовки. Те абсорбират някои от малките удари и намаляват риска от отчупване. Но един компонент все още остава уязвим: страничните огледала.

Проблемът е особено забележим на тесни паркинги. Пространството е ограничено, алеите са тесни и маневрите често се правят почти „стегнати“. В такива ситуации огледалото може лесно да удари стена, стълб или съседна кола. Сгънато огледало заема по-малко място, което означава, че рискът от контакт е намален.

Освен това огледалата сега съдържат значително количество технологии. Камери, сензори и индикаторни светлини се справят зле с ударите. Понякога повредите са едва видими, но по-късно се появяват неизправности и грешки, които изискват ремонт.

Важно е да се помни, че според правилата за движение по пътищата, управлението на автомобил с повредени странични огледала е забранено. Няма значение къде точно е повредено огледалото – на паркинг или другаде. Затова най-простото решение е очевидно: сгънете огледалата, преди да напуснете колата. Отнема само няколко секунди, но помага да се избегнат ненужни разходи, глоби и пътувания за ремонт.