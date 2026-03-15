Конфликтът в Иран заплашва да срине търсенето на автомобили по света

15 март 2026, 9:54 часа 426 прочитания 0 коментара
Два от големите автомобилни производители Volkswagen и Volvo предупредиха, че конфликтът в Близкия изток застрашава търсенето. В същото време тези компании се опитват да се възстановят от по-ниските продажби на електромобили, митата и загубата на търсене в Китай.

„Вече виждаме, че настроението на купувачите се влошава на много пазари - обяснява Мартин Сандер, който отговаря за продажбите на леки автомобили VW. – В последно време имаше много несигурност сред потребителите, а сега, разбира се, към това добавя още една причина за безпокойство. Докато конфликтът в Иран не е засегнал веригите за доставки, бизнесът в Близкия изток почти е спрял."

Управляващият директор на Volvo във Великобритания - Никол Мелило Шоу, заяви, че се страхува, че несигурността ще доведе до по-ниски продажби. „Ако купувачите се притесняват от нарастващите разходи за живот, няма да купят нова кола," добави Никол.

Автомобилните производители се борят с падащи печалби след като митата, наложени от президента на САЩ - Доналд Тръмп, увеличиха натиска върху индустрията, опитвайки се да забави спада в Китай. Неравномерният преход към електрически превозни средства също представлява предизвикателство поради нарастващата конкуренция от китайските производители, които печелят купувачи в Европа с достъпни модели.

Главният изпълнителен директор на BMW - Оливър Ципзе, по-рано заяви, че войната не е повлияла на веригите за доставки или продажбите.

„В момента нямаме никакви смущения в производството или пазарите - коментира изпълнителният директор в интервю за Bloomberg Television. - През 2020 г. имахме коронавируса, година след като имахме проблеми с веригата за доставки на полупроводници, имахме проблеми с захранването – така че ще реагираме както винаги."

 

Велизар Георгиев
