09 септември 2025, 13:04 часа 346 прочитания 0 коментара
Мерц: “Повече гъвкавост“ в прехода в ЕС към електромобили

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европейския съюз за „повече гъвкавост“ в прехода към електрическа мобилност, на фона на нарастващата съпротива срещу плана за постепенно прекратяване на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. за сметка на електромобилите.

„Разбира се, ние сме ангажирани с прехода към електромобилност,“ заяви Мерц по време на откриването на автомобилното изложение IAA в Мюнхен, но допълни, че „ЕС се нуждае от умна, надеждна и гъвкава регулация“, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Фридрих Мерц електромобили информация 2025
