Правилото „100 градуса" за 30 минути спасява двигателя от скъпа повреда

Старо шофьорско правило сочи, че понякога двигателят трябва да бъде правилно „продухан". Това правило важи особено за дизелите с DPF, които от време на време трябва да бъдат подложени на по-дълго шофиране под натоварване, т.е. при по-високи скорости и по-високи обороти. Но самият двигател понякога трябва да се почиства и от нежелани вещества, които се натрупват в него, особено при работа на къси разстояния.

Става дума за умишлено шофиране под голямо натоварване, което е за почистване на вътрешността на двигателя от въглеродни отлагания, влага и отлагания, а при двигатели с DPF/GPF филтър – за изгаряне на натрупаните сажди.

Откъде идва водата в моторното масло?

Всеки, който развие капачката на маслото в типичен автомобил, управляван в града, който кара основно на къси разстояния, често ще види желатинова, бежово-кафява слуз отдолу. Това е емулсия от масло и вода, която се образува в резултат на кондензация. Мотор, който не достига работна температура, не може да изпари влагата, която се натрупва в системата за смазване. Движението на маслото в циркулацията действа като смесител – смесва вода с масло в пяна, която се утаява под капачката, в маслените канали или върху компонентите на тайминга.

Още: Една пропусната процедура и скоростната кутия вече е в беда

За да се отървете от него, не е нужно да бързате чак толкова. Достатъчно е маслото да достигне температура поне 100 градуса по Целзий и да я поддържа поне 30 минути. В много автомобили можете да видите температурата на маслото в бордовия компютър, но приблизително, при шофиране със скорост от 130 км/ч и повече, този праг обикновено се надвишава. По този начин водата се изпарява и изтича от двигателя.

Въглеродни отлагания в камерите за горене и инжекторите

Двигателят с вътрешно горене работи най-ефективно, когато горивото изгори напълно. Оптималното съотношение въздух/бензин е 14.7 към 1, а за дизел – 14.5 към 1. Електронно контролираното инжектиране се стреми да поддържа това съотношение, обозначено като лямбда, равно на 1, но на практика винаги има отклонения. Когато сместа е твърде богата, част от горивото не изгаря напълно и оставя отлагания, които се утаяват върху инжекторите, клапаните и стените на горивните камери.

Още: Как рутинна проверка на маслото съсипва двигателя

Шофирането при ниски обороти, превключването на предавките твърде рано и постоянната работа в града допринасят за образуването на тези находища. Освен това има рециркулация на изгорелите газове, която, когато е частично натоварена, насочва мръсните газове обратно към горивните камери. При пълно натоварване на двигателя количеството рециркулираните изгорели газове пада практически до нула.

И именно в този случай „продухането" на двигателя е оправдано. При високи температури и висок поток от въздух и гориво, отлаганията частично се отделят и се изхвърлят заедно с отработените газове. В особено трудни случаи работилниците допълнително използват химически добавки към горивото, които разтварят въглеродните отлагания върху инжекторите.

Регенерация на DPF дизелов филтър за частици

DPF събира сажди от изпускателната система и периодично ги изгаря в контролиран процес – контролерът обогатява сместа, повишава температурата на изгорелите газове и пепелта се изгаря вътре във филтъра. Ако автомобилът се кара главно в града и на къси разстояния, регенерацията понякога се прекъсва – шофьорът изключва двигателя преди процесът да е завършен. С течение на времето филтърът става толкова запушен, че самопочистването вече не е възможно и е необходима скъпа термична регенерация в специализирано съоръжение.

Още: Как да намалим разхода на гориво: прости съвети

Редовното шофиране по магистралата с подходящо натоварване на двигателя прави този процес по-лесен. По-малко сажди влизат във филтъра, а условията за самопочистване са много по-добри, отколкото в градско задръстване.

Какво трябва да помните след каране с голямо натоварване?

Най-важното правило, разбира се, е да не се изключва двигателят веднага след шофиране, особено ако е дълъг или по-динамичен. Това е особено вярно за турбокомпресорните коли – турбокомпресорът, работещ при пълно натоварване, достига изключително високи температури и се нуждае от време за охлаждане.

След като карате под голямо натоварване, за да „почистите" двигателя, си струва да карате още няколко минути с постоянна, умерена скорост – да кажем 100 км/ч. Това позволява стабилизиране на температурата в цялата система и дава време отделените седименти да бъдат изхвърлени заедно с изгорелите газове. Условието е, че двигателят трябва да бъде напълно загрят и технически функционален преди да се движи под натоварване.