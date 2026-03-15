Спорт:

Правилото „100 градуса" за 30 минути спасява двигателя от скъпа повреда

15 март 2026, 9:49 часа 362 прочитания 0 коментара
Старо шофьорско правило сочи, че понякога двигателят трябва да бъде правилно „продухан". Това правило важи особено за дизелите с DPF, които от време на време трябва да бъдат подложени на по-дълго шофиране под натоварване, т.е. при по-високи скорости и по-високи обороти. Но самият двигател понякога трябва да се почиства и от нежелани вещества, които се натрупват в него, особено при работа на къси разстояния.

Става дума за умишлено шофиране под голямо натоварване, което е за почистване на вътрешността на двигателя от въглеродни отлагания, влага и отлагания, а при двигатели с DPF/GPF филтър – за изгаряне на натрупаните сажди.

Откъде идва водата в моторното масло?

Всеки, който развие капачката на маслото в типичен автомобил, управляван в града, който кара основно на къси разстояния, често ще види желатинова, бежово-кафява слуз отдолу. Това е емулсия от масло и вода, която се образува в резултат на кондензация. Мотор, който не достига работна температура, не може да изпари влагата, която се натрупва в системата за смазване. Движението на маслото в циркулацията действа като смесител – смесва вода с масло в пяна, която се утаява под капачката, в маслените канали или върху компонентите на тайминга.

За да се отървете от него, не е нужно да бързате чак толкова. Достатъчно е маслото да достигне температура поне 100 градуса по Целзий и да я поддържа поне 30 минути. В много автомобили можете да видите температурата на маслото в бордовия компютър, но приблизително, при шофиране със скорост от 130 км/ч и повече, този праг обикновено се надвишава. По този начин водата се изпарява и изтича от двигателя.

Въглеродни отлагания в камерите за горене и инжекторите

Двигателят с вътрешно горене работи най-ефективно, когато горивото изгори напълно. Оптималното съотношение въздух/бензин е 14.7 към 1, а за дизел – 14.5 към 1. Електронно контролираното инжектиране се стреми да поддържа това съотношение, обозначено като лямбда, равно на 1, но на практика винаги има отклонения. Когато сместа е твърде богата, част от горивото не изгаря напълно и оставя отлагания, които се утаяват върху инжекторите, клапаните и стените на горивните камери.

Шофирането при ниски обороти, превключването на предавките твърде рано и постоянната работа в града допринасят за образуването на тези находища. Освен това има рециркулация на изгорелите газове, която, когато е частично натоварена, насочва мръсните газове обратно към горивните камери. При пълно натоварване на двигателя количеството рециркулираните изгорели газове пада практически до нула.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И именно в този случай „продухането" на двигателя е оправдано. При високи температури и висок поток от въздух и гориво, отлаганията частично се отделят и се изхвърлят заедно с отработените газове. В особено трудни случаи работилниците допълнително използват химически добавки към горивото, които разтварят въглеродните отлагания върху инжекторите.

Регенерация на DPF дизелов филтър за частици

DPF събира сажди от изпускателната система и периодично ги изгаря в контролиран процес – контролерът обогатява сместа, повишава температурата на изгорелите газове и пепелта се изгаря вътре във филтъра. Ако автомобилът се кара главно в града и на къси разстояния, регенерацията понякога се прекъсва – шофьорът изключва двигателя преди процесът да е завършен. С течение на времето филтърът става толкова запушен, че самопочистването вече не е възможно и е необходима скъпа термична регенерация в специализирано съоръжение.

Редовното шофиране по магистралата с подходящо натоварване на двигателя прави този процес по-лесен. По-малко сажди влизат във филтъра, а условията за самопочистване са много по-добри, отколкото в градско задръстване.

Какво трябва да помните след каране с голямо натоварване?

Най-важното правило, разбира се, е да не се изключва двигателят веднага след шофиране, особено ако е дълъг или по-динамичен. Това е особено вярно за турбокомпресорните коли – турбокомпресорът, работещ при пълно натоварване, достига изключително високи температури и се нуждае от време за охлаждане.

След като карате под голямо натоварване, за да „почистите" двигателя, си струва да карате още няколко минути с постоянна, умерена скорост – да кажем 100 км/ч. Това позволява стабилизиране на температурата в цялата система и дава време отделените седименти да бъдат изхвърлени заедно с изгорелите газове. Условието е, че двигателят трябва да бъде напълно загрят и технически функционален преди да се движи под натоварване.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев Отговорен редактор
шофиране поддръжка на кола DPF филтър
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес