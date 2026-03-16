"Холандски" метод спасява много шофьори от неприятности

Малко шофьори в България знаят какво е Dutch Reach. Междувременно този метод е добре познат на водачите в Западна Европа. Те много добре знаят, че си струва то да се използва, особено през пролетта. За какво става дума?

В британските регулации се появява рецепта, адаптирана от правилата в Нидерландия и Дания. То включва спускане на превозното средство по начин, който гарантира много по-голяма безопасност за участниците в движението, които се движат на двуколесни превозни средства.

Методът Dutch Reach. Какво е това и защо си струва да се използва?

В случая се препоръчва водачът (или пътникът) да отвори вратата на колата с ръката на ръката, която е по-далеч от вратата. Казана по друг начин - когато излизаме от страната на пътника, трябва да посегнем към дръжката с лявата си ръка. По същия начин, когато напускаме превозното средство от страната на водача, трябва да хванем дръжката с дясната си ръка (в случай на коли с ляв волан).

Това правило ви принуждава да обърнете глава и да погледнете през рамо. Благодарение на това имаме много по-голям шанс да забележим колоездач или моторист, който се приближава към колата. Така, при излизане от паркиран автомобил, можете да минимизирате риска да ударите колоездач или мотоциклетист, а в крайни случаи – да го бутнете на улицата под движещ се автомобил.

Това е особено важно през пролетта, когато става топло, което кара много хора да се откажат от колата или обществения транспорт и да изберат велосипед като средство за транспорт.

Има ли глоба за отваряне на вратата с грешна ръка?

Този метод за безопасно отваряне на врати се използва от години, например в Нидерландия и Дания, а наскоро и във Великобритания. Дори се включи в процеса на обучение по пътна безопасност. Той е и част от държавния изпит.

Интересното е, че във Великобритания наказанието за отваряне на врата с грешна ръка е хиляда паунда. В Обединеното кралство редовно се провеждат информационни кампании за популяризиране на този метод. Това е просто въпрос на навик и може да ви спаси от нещастие.

Разбира се, у нас няма регулации по този въпрос и вратата може да бъде отворена с всяка ръка според закона. Въпреки това, винаги си струва поне да се погледнете в огледалото, за да видите дали може да се направи безопасно.