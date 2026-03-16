Спорт:

"Холандски" метод спасява много шофьори от неприятности

16 март 2026, 8:44 часа
"Холандски" метод спасява много шофьори от неприятности

Малко шофьори в България знаят какво е Dutch Reach. Междувременно този метод е добре познат на водачите в Западна Европа. Те много добре знаят, че си струва то да се използва, особено през пролетта. За какво става дума?

В британските регулации се появява рецепта, адаптирана от правилата в Нидерландия и Дания. То включва спускане на превозното средство по начин, който гарантира много по-голяма безопасност за участниците в движението, които се движат на двуколесни превозни средства.

Методът Dutch Reach. Какво е това и защо си струва да се използва?

В случая се препоръчва водачът (или пътникът) да отвори вратата на колата с ръката на ръката, която е по-далеч от вратата. Казана по друг начин - когато излизаме от страната на пътника, трябва да посегнем към дръжката с лявата си ръка. По същия начин, когато напускаме превозното средство от страната на водача, трябва да хванем дръжката с дясната си ръка (в случай на коли с ляв волан).

Това правило ви принуждава да обърнете глава и да погледнете през рамо. Благодарение на това имаме много по-голям шанс да забележим колоездач или моторист, който се приближава към колата. Така, при излизане от паркиран автомобил, можете да минимизирате риска да ударите колоездач или мотоциклетист, а в крайни случаи – да го бутнете на улицата под движещ се автомобил.

Това е особено важно през пролетта, когато става топло, което кара много хора да се откажат от колата или обществения транспорт и да изберат велосипед като средство за транспорт.

Има ли глоба за отваряне на вратата с грешна ръка?

Този метод за безопасно отваряне на врати се използва от години, например в Нидерландия и Дания, а наскоро и във Великобритания. Дори се включи в процеса на обучение по пътна безопасност. Той е и част от държавния изпит.

Интересното е, че във Великобритания наказанието за отваряне на врата с грешна ръка е хиляда паунда. В Обединеното кралство редовно се провеждат информационни кампании за популяризиране на този метод. Това е просто въпрос на навик и може да ви спаси от нещастие.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Разбира се, у нас няма регулации по този въпрос и вратата може да бъде отворена с всяка ръка според закона. Въпреки това, винаги си струва поне да се погледнете в огледалото, за да видите дали може да се направи безопасно.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Шофьори шофиране колоездачи Безопасно шофиране
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес