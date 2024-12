Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа (СНИМКА)

Арнолд Шварценегер е човек с много таланти, тъй като има успехи като културист, политик и филмова звезда. С най-новата си филмова роля обаче бившият губернатор на Калифорния вече може да добави към списъка си и ролята на Дядо Коледа, тъй като се превъплъщава в коледния дарител в предстоящия празничен филм, озаглавен "Човекът с чувала". "Дядо Коледа идва в града!", написа Шварценегер в своя Instagram, а по-късно добави: "Нямам търпение да споделя цялото това коледно настроение с всеки един от вас."

Бившият "Мистър Олимпия" сподели своя снимка, на която позира с актьора Алън Ричсън, с когото в момента снима в Ню Йорк. На снимката звездата от "Терминатор" се появява с рошава бяла брада и прическа, както и с червено вълнено палто върху празничен коледен пуловер. Филмът "Човекът с чувала" проследява Дядо Коледа, който се обръща към своя списък с непослушните, за да намери бивш крадец, който да му помогне да си върне откраднатата вълшебна чанта, според резюмето на филма, режисиран от Адам Шанкман.

Коледно настроение

Шварценегер не за първи път разпространява празнично настроение чрез филмите си. През 1996 г. участва в празничната семейна комедия "Jingle All the Way" в ролята на баща, който полага огромни и доста смешни усилия, за да се сдобие с популярна играчка, която да подари на сина си за Коледа, припомня БГНЕС.

