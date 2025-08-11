Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 11 август 2025 г. Честито!

На 11 август 2025 г. имен ден празнуват жените с името Сузана, Сузана, Сузи, Сюзи. Св. мъченица Сузана не отстъпвала от вярата си и затова била убита от Диоклетиан в дома с меч и главата на Христовата невеста била отсечена. Когато узнала за убийството на света Сузана, царицата взела през нощта честното тяло на светата мъченица и събрала кръвта й, пролята на земята, в покривалото на главата си. Тя обвила тялото на мъченицата с платно, напоено с аромати, и го положила в гробницата на свети Александър.

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива, устремена и благословена. Нека всяка твоя добра мисъл открие своя пристан и се превърне в успех.

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Нека всичко, с което се заемеш има небивал успех и в живота ти се случват само най-добрите неща!

Честит имен ден! Денят ти е да е светъл, а душата свободна! Прекарай този празник със своите любими хора и бъди заобиколена от обич, разбирателство, любов и взаимност!

Честит имен ден! Нека усмивката ти грее по-силно от слънцето, а сълзите ти бъдат само от радост! Празнувай весело, щуро и незабравимо!

