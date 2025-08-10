Джей Ди Ванс: Спираме финансирането на войната в Украйна, Европа може да купува оръжие от нас (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза пред близката до Тръмп американска медия Fox News, че смята, че Щатите са финансирали достатъчно войната в Украйна и искат мирно уреждане. Според него, ако Европа иска да купи американски оръжия - това е приемливо, но Европа трябва да играе по-голяма роля във финансирането на войната. Ванс добави, че САЩ ще търсят компромис, който може да остави недоволни и украинците, и руснаците.

US Vice President JD Vance told Fox News he believes the US has funded the war in Ukraine enough and wants a peaceful settlement. He said if Europe wants to buy American weapons, that’s acceptable, but Europe should play a bigger role in financing the war. Vance added the US will… pic.twitter.com/1eeO9MBR05 — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025

В навечерието на срещата Тръмп - Путин

Думите на американския вицепрезидент идват в навечерието на дългоочакваната среща между американския държавен глава Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, която ще се състои следващия петък - 15 август 2025 г. За място на срещата на върха е избрана Аляска.

Очаква се двамата да решават съдбата на украинските територии. ОЩЕ: Кремъл официално отговори за срещата на Тръмп и Путин. Нови санкции - мъгла

"Желанията на Русия да властва над украинските територии ще останат само желания, докато украинците застават рамо до рамо, помагат на армията и помагат на държавата", коментира по повод срещата украинският президент Володимир Зеленски.

Междувременно европейските лидери приветстваха предстоящата среща, но те настояват за подкрепа за Украйна. ОЩЕ: От Русия с любов: Путин се подигра на Уиткоф, предавайки му орден на Ленин за сина на шеф в ЦРУ