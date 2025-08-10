Войната в Украйна:

Кризата в Ботев Пловдив се задълбочава! Локо София победи в мач с 2 греди

Локомотив София постигна ценен успех с 1:0 при визитата си на Ботев Пловдив в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. На стадион "Христо Ботев" единственото попадение в срещата реализира Ерол Дост, който засече центриране на Спас Делев в 29-ата минута. В хода на мача Тодор Неделев и Митко Митков уцелиха по една греда с шутове от далечно разстояние. Отборът на Станислав Генчев събра 8 точки, а "канарчетата" остават близо до дъното с пункт в актива.

Локо София излъга Ботев Пловдив

Срещата започна равностойно, без особено интересни положения. Минков пробва късмета си на два пъти. Изстрелите му бяха опасни, но излязоха в аут. В 21-вата минута Неделев загатна за класата си с шут от дистанция, който бе отразен от Мартин Величков в гредата. Малко по-късно гостите се възползваха от първия си по-интересен шанс.

Делев центрира към Дост, който показа съобразителност и засече с глава за 1:0. В края на полувремето воле на Спас Делев премина близо до целта. На почивката Станислав Генчев пусна в игра Митко Митков, който бързо се прояви. Бомбастичен негов шут разтресе напречния стълб. В 52-рата минута Балоянис уцели Величков от непосредствена близост.

Локо София отвърна с удар на Делев, при който Наумов показа рефлекс. В ответното нападение Петков принуди стража на "железничарите" пак да се намесва. Получаваше се доста открит двубой. В 76-ата минута Неделев пак стреля от дистанция - близо, но в аут. Куатенг също пропусна с глава за Ботев. До последния съдийски сигнал Мартин Величков отрази всичко възможно, а воле на Минков премина на сантиметра от вратата.

