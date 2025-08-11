Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 11.08.25 - Провалил ли е Уиткоф примирие без отстъпка на земя?

Изминаха 41 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, а най-предните руски части са на около 4-5 километра от този ключов град. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В Курска област текат жестоки битки и засега руската армия не може да отблъсне изцяло нахлулите на 6 август, 2024 година украински части, но вече има позиции в област Суми и се очаква там, от границата, да се оформи нов неизгоден за Украйна фронт.

Преди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва Украйна и Русия продължавали да обменят ежедневно проектодокументи, свързани с прекратяване на войната. Един от тях е предвиждал спиране на военните действия по настоящата фронтова линия, без да се признава руски суверенитет над окупираните украински територии. Вписани били и някои взаимни ограничения по отношение на броя на въоръжените сили. Този документ е изключвал членството на Украйна в НАТО, но е оставял отворена възможността за членство в Европейския съюз. Само че преговорите на Уиткоф с диктатора Владимир Путин са провалили тези предложения, пише британското издание The Economist, като твърди, че е научило от свои източници за въпросния документ.

