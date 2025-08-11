Над 10 000 декара гора е изпепелена: Пожарът край Сунгурларе продължава

11 пожарни екипа ще останат да следят и през нощта големия горски пожар в района на Сунгурларе. През целия ден днес ситуацията беше изключително динамична. Изпепелени са над 10 000 декара гора, пише БНТ. Силният вятър на няколко пъти смени посоката си и разгаряше огъня като създаде опасност за близкото село Скала. Още: Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

Каква е ситуацията?

Екипите на терен не позволиха стихията да навлезе в населеното място.И днес по въздух гасиха два шведски самолета и хеликоптер от базата в Ново село.Гората между селата Скала и Бероново продължава да гори.

Пожарът край Сунгуларе отново се е разраснал. Причината за това е вятърът, пише БТА, позовавайки се на съобщение на пресцентъра на Община Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника – трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията в момента са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала.

Към момента с огъня продължават да се борят девет противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и двата шведски самолета, земеделци с техника и доброволци. Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48-часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня, добавиха от общинския пресцентър.

Припомняме, че заради пожара и днес остана в сила обявеното бедствено положение в Сунгурларе. То беше обявено в събота със заповед на кмета на община Сунгурларе, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

