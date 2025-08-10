Другата страна на скандала във Втора лига: Спекулативни и преувеличени твърдения

От Локомотив Горна Оряховица публикуваха позиция за скандала след мача от Втора лига с Беласица. Срещата, която завърши 1:0 в полза на "железничарите", е преминала с напрежение между футболистите на двата тима. То достига своя апогей при последния съдийски сигнал, когато се спретва физическа саморазправа, а и фенове нахлуват на терена. "Комитите" мигновено реагираха в социалните мрежи, на което получиха отговор часове по-късно.

Локо Горна с позиция след скандала

"Във връзка с излезлите спекулативни, преувеличени и неотговарящи на реално случилото информации относно събитията след края на футболната среща между ОФК Локомотив и ОФК Беласица Петрич, бихме желали да внесем следните пояснения", започва постът на Локо Горна.

Според клуба футболистите и щаба на Беласица са обградили длъжностните лица на срещата, което е довело до ескалация на напрежението и довело до хаос на терена. "Железничарите" акцентират върху действията на охраната. "След показаните два червени картона на по един състезател от двата отбора последва остра реакция от страна на щабовете към съдиите, което доведе до ескалиране на напрежението сред футболистите. Стартират нови разправии и бутаници по терена и това отприщва навлизането на феновете", продължава становището.

"Видеозаписите показват и доказват, че футболистите на гостите и съдийската бригада влизат в тунела и нямат пресечна точка с навлезлите фенове. След края на двубоя ОФК Локомотив съдейства напълно на своите гости по отношение на безопасното им прибиране и придвижване извън зоната на стадиона. Бяха потърсени органите на реда и бе приложен план за ескорта им извън територията на града по безопасен маршрут. В резултат на това не бяха допуснати инциденти или събития", пишат още от Локомотив.

"Не е вярно, че футболисти на Беласица Петрич са били пострадали по какъвто и да било начин и всяко такова твърдение е откровена неистина. Както се вижда и на видеозаписите, охраната и футболистите на ОФК Локомотив предотвратиха изобщо достигането на навлезлите привърженици до зона, в която те биха били потенциална заплаха. Не отговарят на истината и публикации, че е имало напрежение пред съблекалните след края на мача и футболистите на Беласица не са могли да напуснат стадиона", подчертават "железничарите".

