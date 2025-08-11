Войната в Украйна:

Украински дронове отново атакуват Русия

За украински атаки с дронове съобщават руски медии. По данни на Министерството на отбраната, само за 3 часа тази вечер - от 20 до 23 часа, системите за противовъздушна отбрана са свалили 27 украински безпилотни летателни апарата. 

Според информацията, 11 от тях са поразени над Тулска област, 7 над Брянска, 5 над Орловска, 2 над Калужска и по един над Московска и Рязанска области. 

По-рано губернаторът на Тулска област обяви, че при украинската атака са загинали двама души, а трима са били ранени. По думите му, пострадалите се лекуват в болница, а ударите са били насочени към цивилни обекти. 

За момента няма подробности относно евентуалните цели на украинските атаки, както и за нанесените от тях поражения. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
