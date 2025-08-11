Украински дронове отново атакуват Русия

За украински атаки с дронове съобщават руски медии. По данни на Министерството на отбраната, само за 3 часа тази вечер - от 20 до 23 часа, системите за противовъздушна отбрана са свалили 27 украински безпилотни летателни апарата.

Още: Джей Ди Ванс: Спираме финансирането на войната в Украйна, Европа може да купува оръжие от нас (ВИДЕО)

Според информацията, 11 от тях са поразени над Тулска област, 7 над Брянска, 5 над Орловска, 2 над Калужска и по един над Московска и Рязанска области.

Още: Украйна освободи село до границата с Русия: Последва удар по Суми

По-рано губернаторът на Тулска област обяви, че при украинската атака са загинали двама души, а трима са били ранени. По думите му, пострадалите се лекуват в болница, а ударите са били насочени към цивилни обекти.

Още: Фицо с бездушно изказване за Украйна: Киев го обвини във флирт с Путин

За момента няма подробности относно евентуалните цели на украинските атаки, както и за нанесените от тях поражения.

Още: От Русия с любов: Путин се подигра на Уиткоф, предавайки му орден на Ленин за сина на шеф в ЦРУ