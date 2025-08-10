Войната в Украйна:

Левски удовлетворява желание на Веласкес чрез сънародник на новата си звезда

10 август 2025, 23:49 часа 568 прочитания 0 коментара
Левски удовлетворява желание на Веласкес чрез сънародник на новата си звезда

Ръководството на Левски изглежда ще удовлетвори едно от основните желания на старши треньора Хулио Веласкес. Испанецът иска да разполага с още един полузащитник, който се справя еднакво добре в атака и защита. Според журналиста Набил Джелит "сините" са активирали откупната клауза на сънародник на новото попълнение Мазир Сула. Става въпрос за алжирския халф Акрам Бурас, който в момента защитава цветовете на МС Алжер.

Левски набеляза халф

Футболистът е приел предложението на столичния гранд и желае да продължи кариерата си в Европа, което е и най-вероятното стечение на обстоятелствата. Клубът му все още се надява да задържи играча си, но мисията изглежда изгубена с оглед активираната откупна клауза, пише още Набил Джелит в Х, бивш Twitter.

ОЩЕ: Левски натрупа самочувствие за Сабах! Марин вкара шедьовър, Сула твори, а Рупанов няма спирка (ВИДЕО)

Вар-ът на Actualno

Бурас е четирикратен шампион в родината си Алжир, висок е 184 сантиметра и играе с ляв крак. Печелил е и Купата на Алжир. Цената му според Transfermarkt e 800 хиляди евро, а в кариерата си той е бил част още от местните Сетиф и Белоиздад. 23-годишният Бурас има 38 мача през изминалата кампания, в които е вкарал 4 гола и е направил 3 асистенции.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Любопитното е, че преди време по медийна информация полузащитникът беше попаднал в полезрението на Лудогорец като кандидат за заместник на напусналия в посока Удинезе Якуб Пьотровски.

ОЩЕ: Македонецът, който си спечели любовта на Левски заради брутално дуо с Дембеле, днес мечтае да е начело на "сините"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Летен трансферен прозорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес