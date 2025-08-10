Левски удовлетворява желание на Веласкес чрез сънародник на новата си звезда

Ръководството на Левски изглежда ще удовлетвори едно от основните желания на старши треньора Хулио Веласкес. Испанецът иска да разполага с още един полузащитник, който се справя еднакво добре в атака и защита. Според журналиста Набил Джелит "сините" са активирали откупната клауза на сънародник на новото попълнение Мазир Сула. Става въпрос за алжирския халф Акрам Бурас, който в момента защитава цветовете на МС Алжер.

Левски набеляза халф

Футболистът е приел предложението на столичния гранд и желае да продължи кариерата си в Европа, което е и най-вероятното стечение на обстоятелствата. Клубът му все още се надява да задържи играча си, но мисията изглежда изгубена с оглед активираната откупна клауза, пише още Набил Джелит в Х, бивш Twitter.

Бурас е четирикратен шампион в родината си Алжир, висок е 184 сантиметра и играе с ляв крак. Печелил е и Купата на Алжир. Цената му според Transfermarkt e 800 хиляди евро, а в кариерата си той е бил част още от местните Сетиф и Белоиздад. 23-годишният Бурас има 38 мача през изминалата кампания, в които е вкарал 4 гола и е направил 3 асистенции.

Любопитното е, че преди време по медийна информация полузащитникът беше попаднал в полезрението на Лудогорец като кандидат за заместник на напусналия в посока Удинезе Якуб Пьотровски.

Info : Levski Sofia a activé la clause de départ d'Akram Bouras, le milieu relayeur du MC Alger et de l'EN A'. Le joueur a accepté et souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Le MC Alger espère toujours retenir le joueur... #Mercato #Algérie pic.twitter.com/eBuzm8uxMN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 10, 2025