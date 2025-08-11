Хиляди евакуирани в Испания заради горски пожари (ВИДЕО)

Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания, предаде Франс прес и БТА. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове. Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.

Температури над 40 градуса

В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области и се очаква горещините да продължат до четвъртък.

За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари.

Увеличава се броят на евакуираните заради пожарите в испанските провинции Леон и Самора. Броят на хората, напуснали домовете си вече приближава 1400 души. Най-малко осем пожара избухнаха в провинция Леон този уикенд, засягайки райони със значителна културна стойност като например Лас Медулас, обект на световното културно наследство. Няколко града в близост до древните римски златни мини бяха евакуирани. Според доклад на пожарната има изгорели къщи.

Освен това по време на настоящата гореща вълна в град Оренсе, също в провинция Леон, са регистрирани два пожара, които са изпепелили 1000 хектара.

Огънят в две общини в провинция Самора все още не е овладян. Пламъците избухнаха и наложиха евакуацията на около 350 души.

Пожарите в Европа

Франция продължава битката с пожар, разпространил се на 16 000 хектара в масива Корбиер. Огънят възникна в четвъртък и все още мобилизира 1400 пожарникари, но не се очаква той да бъде овладян преди края на неделя, предупреди началникът на пожарната служба на Од, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Властите обявиха, че пожарът е локализиран още в събота, но според тях той не е под контрол, поради наличието на "горещи точки".

Сух, горещ вятър със скорост 50 км/ч и температури около 40ºC: прогнозата за метеорологичните условия за неделя тревожи властите.

Няколко повторни огньове, бързо овладени от 1300 пожарникари, са се случили през последните часове в Од, където властите се опасяват, че пожарите ще се възобновят поради засилването на сухите ветрове и горещата вълна в неделя, според префектурата.

„През нощта имахме завръщане на трамонтана. Денят е и сложен, предвид факта, че вероятно ще трябва да преминем към червена степен на тревога за гореща вълна от 16:00 часа, което няма да улесни нещата “, заяви префектът на Од по време на брифинг за пресата. За да се намесят бързо в случай на възникване на пожар, от обяд е въведено „въздушно наблюдение, осигурено от екипаж за десантиране“ , способен да извършва десанти.

