Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърля годишната цел с 30%

Дефицитът на федералния бюджет на Русия се е увеличил рязко до 4,9 трилиона рубли (61,4 милиарда долара) до края на юли, съобщи Министерството на финансите в Москва на 7 август. Първоначално правителството беше планирало дефицит от 3,8 трилиона рубли - или 47,6 милиарда долара - за 2025 г. Числото, което е отчетено през изминалия месец, вече надвишава целта за цялата година с повече от 30%.

Още: За половин година: Русия отчита бюджетен дефицит, колкото очакваше за цялата 2025 г.

Това идва в момент, в който Кремъл увеличи разходите за отбрана до най-високото им ниво от времето на Студената война, а много руски официални лица предупреждават за възможността от рецесия: Ресурсите на руската икономика са изчерпани: Признание от ръководни фактори.

25 от 42 трилиона рубли в бюджета вече са изразходвани

Дефицитът скочи с 1,2 трилиона рубли (15 милиарда долара) само през миналия месец, "главно поради спада в средната цена на петрола", заяви финансовото ведомство на страната.

Още: Приходите на Русия от петрол и газ се сринаха драстично

Само за седем месеца вече са изразходвани 25,2 трилиона рубли (316 милиарда долара) от годишния бюджет, който е 42,3 трилиона рубли (530 милиарда долара). Все още предстои типичният за края на годината скок в разходите.

Приходите през юли възлизат на 2,7 трилиона рубли (33,8 милиарда долара), докато разходите скочиха до 3,9 трилиона рубли (48,9 милиарда долара), което е значително повече от 3,2 трилиона рубли (40,1 милиарда долара) през юни.

Още: Надежда за Украйна: Путин съсипа Русия с кредити заради нуждата от оръжия

Приходите растат малко, разходите скачат значително

Макар руското министерство на финансите да твърди, че разходите са "в график", общото състояние на бюджета рисува по-мрачна картина. Приходите са нараснали само с 2,8% на годишна база в номинално изражение, докато разходите са скочили с 20,8%.

В реално изражение, коригирани с инфлацията, приходите са намалели.

Снимка: iStock

Още: Руският бюджет 2025: Ударно нагоре за Путин, армията, милицията и патриотизма, надолу за здраве и образование

Приходите от петрол и газ, които все още съставляват около една трета от всички постъпления, са спаднали с 18,5% през първите 7 месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година. Спадът се ускори от отчетения за първата половина на годината - тогава бе регистриран процентен пункт от 16,9 на сто на годишна база.

Министерството на финансите посочи "слабите цени на петрола" и "силната рубла" като основни причини. Цените на суровия петрол тип "Брент", който е референтен за Европа, спаднаха до 66,40 долара за барел към 8 август, което е най-големият седмичен спад от юни насам.

Още: Путин си призна: Харчим много пари за война, трябва да ги намалим (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл изчерпва резервите си, за да покрие дефицита и да воюва

През юни руският опозиционен политик и бивш правителствен съветник Владимир Милов заяви, че Кремъл изчерпва резервите си, за да покрие нарастващия бюджетен дефицит и да финансира войната си в Украйна.

"Дори и в изменената версия на федералния бюджет за тази година се предвижда голям дефицит при цена от 70 долара за барел", заяви Милов пред украинското издание Kyiv Independent. "Инвестициите не пристигат в Русия, всичко се развива само за сметка на бюджетни средства, а бюджетните средства намаляват", допълни той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп свърза икономическия спад на Русия с усилията си за мир, като заяви, че понижаващите се приходи от петрол могат да принудят Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна.

Още: Няма пари, руският бюджет е прекроен: Руснаците ще ядат по-малко и не само картофи