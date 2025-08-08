Войната в Украйна:

Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърля годишната цел с 30%

08 август 2025, 14:43 часа 248 прочитания 0 коментара
Дефицитът на федералния бюджет на Русия се е увеличил рязко до 4,9 трилиона рубли (61,4 милиарда долара) до края на юли, съобщи Министерството на финансите в Москва на 7 август. Първоначално правителството беше планирало дефицит от 3,8 трилиона рубли - или 47,6 милиарда долара - за 2025 г. Числото, което е отчетено през изминалия месец, вече надвишава целта за цялата година с повече от 30%.

Това идва в момент, в който Кремъл увеличи разходите за отбрана до най-високото им ниво от времето на Студената война, а много руски официални лица предупреждават за възможността от рецесия: Ресурсите на руската икономика са изчерпани: Признание от ръководни фактори.

25 от 42 трилиона рубли в бюджета вече са изразходвани

Дефицитът скочи с 1,2 трилиона рубли (15 милиарда долара) само през миналия месец, "главно поради спада в средната цена на петрола", заяви финансовото ведомство на страната.

Само за седем месеца вече са изразходвани 25,2 трилиона рубли (316 милиарда долара) от годишния бюджет, който е 42,3 трилиона рубли (530 милиарда долара). Все още предстои типичният за края на годината скок в разходите.

Приходите през юли възлизат на 2,7 трилиона рубли (33,8 милиарда долара), докато разходите скочиха до 3,9 трилиона рубли (48,9 милиарда долара), което е значително повече от 3,2 трилиона рубли (40,1 милиарда долара) през юни.

Приходите растат малко, разходите скачат значително

Макар руското министерство на финансите да твърди, че разходите са "в график", общото състояние на бюджета рисува по-мрачна картина. Приходите са нараснали само с 2,8% на годишна база в номинално изражение, докато разходите са скочили с 20,8%.

В реално изражение, коригирани с инфлацията, приходите са намалели.

Снимка: iStock

Приходите от петрол и газ, които все още съставляват около една трета от всички постъпления, са спаднали с 18,5% през първите 7 месеца на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година. Спадът се ускори от отчетения за първата половина на годината - тогава бе регистриран процентен пункт от 16,9 на сто на годишна база.

Министерството на финансите посочи "слабите цени на петрола" и "силната рубла" като основни причини. Цените на суровия петрол тип "Брент", който е референтен за Европа, спаднаха до 66,40 долара за барел към 8 август, което е най-големият седмичен спад от юни насам.

Кремъл изчерпва резервите си, за да покрие дефицита и да воюва

През юни руският опозиционен политик и бивш правителствен съветник Владимир Милов заяви, че Кремъл изчерпва резервите си, за да покрие нарастващия бюджетен дефицит и да финансира войната си в Украйна.

"Дори и в изменената версия на федералния бюджет за тази година се предвижда голям дефицит при цена от 70 долара за барел", заяви Милов пред украинското издание Kyiv Independent. "Инвестициите не пристигат в Русия, всичко се развива само за сметка на бюджетни средства, а бюджетните средства намаляват", допълни той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп свърза икономическия спад на Русия с усилията си за мир, като заяви, че понижаващите се приходи от петрол могат да принудят Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия руска икономика руски бюджет война Украйна руски бюджетен дефицит
