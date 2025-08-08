Войната в Украйна:

Съпругата на Коцев: Точно преди един месец отвлякоха Благо

08 август 2025, 17:54 часа 335 прочитания 0 коментара
Съпругата на Коцев: Точно преди един месец отвлякоха Благо

Измина месец от ареста на кмета на Варна Благомир Коцев от "Продължаваме промяната". Днес съпругата му Камелия Коцева публикува емоционално обръщение на официалната му страница във Facebook, в което споделя, че синът им Никола пита всеки срещнат човек къде е баща му. Коцев беше задържан след сигнал до Комисията за противодействие на корупцията (КПК), свързан с обществена поръчка за училищна храна.

"Точно преди един месец, в този час, агентите на комисията, която не може да различи депутат от районен кмет, нахлуха вкъщи, за да отвлекат Благо", пише Камелия. Тя припомня, че в деня на ареста служителите са търсили съпруга й в стаите на двете им деца. 

"Оттогава синът ни Никола пита всеки когото срещне къде е баща му. Връзката им винаги е била силна, но сега тя е облечена в недоумение и тъга", допълва тя. Още: Полска медия обърна внимание на Борисов, Пеевски и ареста на варненския кмет

Коцева описва как след 8 часа обиск в дома и кабинета му кметът е отведен в София и оставен в следствения арест, въпреки че защитата е опровергала всички аргументи за задържането. "Един от двамата свидетели изобщо оттегли показанията си, но до ден днешен нови не са взети", твърди тя.

"Благо е политически затворник"

По думите й, задържането има политически мотиви. "Свободата е плашеща, когато е поискана с гняв от площада", цитира тя своя съпруг, добавяйки, че Коцев е призовал екипа си в общината да преминат през кризата заедно: "Или ще излезем по-силни от нея, или ще се оставим да бъдем смачкани. Защото това е целта им – има хора, които искат да ни няма."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В обръщението се казва, че кметът се е опълчил на хора, "които управляваха Варна в сянка" и така е привлякъл вниманието на тези, "които управляват страната от тъмнината". Още: #ХристоИзчезни: Симпатизантите на Благомир Коцев искат оставки

"От кмет на Варна, избран със свободната воля на варненци, Благо се превърна в политически затворник, към когото с тревога гледа цялата европейска общност. Никой не знае какво ще се случи с него в следващите месеци, защото не правосъдието, а политическите баланси ще решават съдбата му", пише още тя.

В края на посланието Камелия цитира думите на Коцев от ареста: "Най-важно за мен сега е да сме обединени. Защото ако вие сте обединени, ако семейството ми издържи, ще издържа и аз."

"Ще издържим, Благо. Чакаме те", завършва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Благомир Коцев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес