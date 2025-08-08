"Не" на руския петрол, "да" на нашия: САЩ изкушават в Азия, Москва зарязва Индия за сметка на Китай (ВИДЕО)

САЩ са започнали преговори с азиатски страни за заместване на руския петрол и газ с американски доставки, заяви енергийният министър Крис Райт пред Fox Business. Той каза, че Съединените щати вече пренасочват горива към Европа и обсъждат подобни сделки в Азия, макар че е твърде рано за преговори с Индия. Ню Делхи стана първата "жертва" на вторичните санкции на президента Доналд Тръмп, с които той цели да ограничи приходите на Кремъл от петрол и синьо гориво. Те, от своя страна, са пряко свързани с финансиране на военната машина на диктатора Владимир Путин.

Райт отбеляза, че имало огромен глобален интерес към американските енергоносители, наричайки Америка "надежден съюзник".

Междувременно Тръмп предупреди и други държави, които са търговски партньори на Русия и купуват евтин руски петрол и газ, че ще им наложи мита, ако не спрат да го правят. В това число президентът на САЩ добави и Китай. За Индия тарифите са 25% - заради подпомагането на Руската федерация, а преди това Тръмп наложи на Ню Делхи тарифи пак на стойност 25 на сто.

Русия пренасочва доставките на петрол от Индия към Китай

Руските петролни компании междувременно пренасочват доставките на суров петрол от Урал от Индия към Китай заради новите мита спрямо Ню Делхи, съобщи Bloomberg, позовавайки се на анонимни търговци, запознати с въпроса. Агенцията пише, че барелите петрол тип "Уралс" сега се предлагат с отстъпка както на държавните, така и на частните китайски рафинерии.

Доставките са насрочени за октомври от западните пристанища на Русия, а цените са намалени с 1 долар за барел. Източници на Bloomberg съобщават, че отстъпките се предлагат от търговци, свързани с Кремъл, включително "Литаско" - основното търговско подразделение на руския петролен гигант "Лукойл".

Досега Индия беше един от най-големите купувачи на руски суров петрол, транспортиран по море. След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. индийският внос на руски петрол се увеличи над 20 пъти, достигайки над 2 милиона барела на ден. В началото на 2022 г. руският петрол съставляваше едва 0,2% от енергийния микс на Индия.

Тази тенденция се обърна след последната заплаха на Тръмп за налагане на мита. Според Reuters индийските държавни рафинерии са започнали да спират покупките на руски петрол. Bloomberg съобщи, че индийското правителство е дало указания на петролните компании да подготвят алтернативни планове за доставки.

Снимка: iStock

САЩ имат перфектен шанс

Експертът Александра Филипенко заяви по-рано, че въпреки че Ню Делхи поддържа връзки с Русия, влиянието на САЩ все още е много по-значимо. "Американският пазар, разбира се, е много важен за Индия - много по-важен от Русия и много по-важен от евтиния руски петрол", заяви тя пред украинското издание Kyiv Independent.

Въпреки твърденията на Китай за неутралитет във войната, Пекин се превърна в жизненоважен спасителен пояс за Русия, като ѝ предоставя технологии с двойна употреба и продължава да купува неѝн петрол. Украйна твърди, че е открила китайски двигатели и други компоненти в руски дронове, изстрелвани срещу страната.

Вашингтон предупреди, че ако Русия не прекрати войната, по-нататъшни покупки могат да предизвикат наказателни мерки, включително мита до 100% върху китайския износ за САЩ.

