След скандала в леката атлетика: Ивет Лалова с конкретни предложения как да се излезе от кризата

08 август 2025, 19:32 часа 104 прочитания 0 коментара
Европейската шампионка в спринта на 100 метра за 2012 година Ивет Лалова-Колио публикува в социалните мрежи отворено писмо за бъдещето на българската лека атлетика. Тя не скри разочарованието си от последните събития около ръководството на родната федерация и предложи план, с който да се излезе от ситуацията. Нейните конкретни идеи включват мандатност за президентския пост и Управителния съвет, пряк избор на президента от клубовете, както и заимстване на добри практики от Световната атлетика и от Европейската атлетика.

"Вече 19 години съм част от Комисията на атлетите на European Athletics, а от 3 години – и от Комисията на атлетите на World Athletics. Това не е само чест, но и отговорност – да отстояваш гласовете, които често остават нечути. Нека го кажем ясно: Без атлетите – и техните треньори – няма атлетика. Няма кого да избираме. Няма какво да управляваме. Няма какво да гласуваме", гласи част от началото на позицията.

"И в World Athletics, и в European Athletics председателите на атлетическите комисии са част от техните управителни съвети (Council) с право на глас. Атлетите участват в заседанията, работните групи и стратегическите дискусии, включително по теми като safeguarding, равнопоставеност, финансиране и развитие на спорта", акцентира Ивет Лалова, която предлага следните насоки за промяна:

  1. Мандатност и пряк избор - ограничаване на мандатите (максимум 2 поредни по 4 години) за председател и членове на УС – съгласно добрите практики на международните федерации; пряк избор на председателя от всички клубове – не чрез УС, а чрез открито гласуване от цялото Общо събрание.
  2. Прозрачност на общите събрания - ясни правила за свикване и провеждане на събрания с достатъчен срок и публичност; възможност за дистанционно участие (онлайн) за клубовете, които не могат да присъстват; изборите за ключови позиции да се провеждат по правило чрез тайно гласуване, като изключения са възможни само при специфична, формална заявка от делегатите.
  3. Предотвратяване на конфликти на интереси - забрана за роднини на кандидати да участват в ключови комисии (мандатна, изборна, контролна); забрана председателят да води събрание, ако е кандидат – основен принцип на независимост.
  4. Ролята на атлетите в управлението - представител на Комисията на атлетите с право на глас в УС – това е задължителен принцип в European и World Athletics; атлетите да имат правото да участват в ключови решения – включително стратегически, изборни и нормативни; комисията да има правомощия да предлага политики, решения и да следи за тяхното прилагане.
  5. Safeguarding политика: Защитата започва отвътре

Отворено писмо за бъдещето на българската атлетика С огромно съжаление наблюдавам събитията от последните дни около...

Posted by Ivet Lalova on Friday, August 8, 2025

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лека атлетика Ивет Лалова
