Тръмп пита Мелони може ли Рим да стане място за срещата му с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с италианския премиер Джорджа Мелони относно потенциалната възможност за провеждане на среща с руския лидер Владимир Путин в Рим. Това съобщи британската телевизионна компания Sky News, позовавайки се на информирани източници в италианското правителство.

Според източниците, на 7 август Тръмп е обсъдил с Мелони възможността да използва Рим като място за преговорите следващата седмица, като идеята е било това да стане най-вероятно във Ватикана.

Представител на италианското външно министерство заяви пред телевизионния канал, че италианският външен министър Антонио Таяни смята, че независимо „как и къде ще се проведе истински дипломатически диалог между Русия и Украйна, Италия е готова искрено и конструктивно да подкрепи този процес“.

Още: Ако Путин може да се споразумее с Уиткоф, то с ВСУ няма да му се получи

Тук обаче изниква следният въпрос - ако преговарящите се спрат на Италия или Ватикана като място за провеждане на разговорите, Путин ще трябва да бъде задържан от италианските власти, тъй като за него има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за военни престъпления. Италия, като страна по Римския статут, е задължена да арестува Путин, ако той пристигне в страната.

Още: Путин: Имаме много приятели, така че ето едно подходящо място за срещата ни с Тръмп