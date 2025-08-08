Нов скандален случай на летище София: Свалиха от самолет дете с инвалидна количка

Вицепремиерът Гроздан Караджов обяви, че ще бъде извършена проверка на скандален инцидент на летище "Васил Левски" – София, при който българско семейство с 9-годишно трудноподвижно дете е било свалено от полет на авиокомпания Ryanair. По информацията, с която разполага Караджов, семейството е трябвало да пътува до Тулуза през Бергамо. Те са били качени на борда на самолета, но след нареждане на пилота са свалени заедно с инвалидната количка на детето. Мотивът – батерията на количката не отговаря на стандартите за безопасност, тъй като клемите ѝ "не могат да се изолират".

Припомняме, че това е вторият скандален случай с превозвача в последните няколко седмици, след като в края на миналия месец в социалните мрежи се разпространи информация за грубо отношение спрямо пасажерка на Ryanair. Запис от инцидента показва как служител на оператора се държи грубо с жената, като според свидетели скандалът е избухнал заради спор около размера на ръчния ѝ багаж. Според очевидци - чантата на жената е била със сантиметър по-голяма ot изискванията, а отношението към нея е било недопустимо грубо. Още: Грозен скандал заради ръчен багаж на летище София, плачеща жена се оказа...агресивна (ВИДЕО)*

"Потресен съм"

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето", коментира вицепремиерът. Той подчерта, че командирът на полета има право да откаже превоз, ако прецени, че оборудването или пътникът могат да застрашат безопасността, но посочи, че в случая има сериозни съмнения за основателността на това решение.

По думите му инвалидната количка е с фабричен стикер, удостоверяващ, че е годна за въздушен превоз, а според родителите детето е летяло многократно с нея. Проверка на техническите й характеристики и на общите условия на Ryanair също показва, че тя отговаря на изискванията на авиокомпанията.

Благодарение на съдействието на ръководството на летище "Васил Левски" – София, семейството ще пътува още тази вечер безплатно до Тулуза през Мюнхен. Lufthansa е приела да превози инвалидната количка, което допълнително поставя под въпрос решението на пилота на Ryanair.Още: Министър след скандала на летището: Безобразно държание, налагам максималната глоба! (ВИДЕО)

"Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има. Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета", заяви Караджов. Той е разпоредил на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" да провери случая и да се свърже със семейството.

"Ако преценката на пилота се окаже погрешна, ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", допълни вицепремиерът.