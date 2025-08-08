Българският футболен гранд ЦСКА обяви нов входящ трансфер, който ще играе за дубъла на "червените". Това е полузащитникът Абдула Кичуков. От стадион "Българска армия" обявиха със закъснение неговото привличане. Юношата на Пирин Гоце Делчев ще играе във Втора лига за отбора на Владимир Манчев, като целта е ясна - да развие таланта си и в бъдеще да бъде използван в първия отбор на ЦСКА.

ЦСКА обяви привличането на Абдула Кичуков в дубъла

"ЦСКА вярва, че Абдула Кичуков ще продължи възходящото си развитие в професионалния футбол и ще защитава с чест червения екип", написаха от ЦСКА. Интересното е, че Абдула вече игра за дубъла на ЦСКА, като неговото преминаване при "армейците" стана ясно по-рано през лятото. ЦСКА подсили дубъла си и с още две нови попълнения през това лято - Мартин Сораков и Даниел Николов.

Припомняме, че ЦСКА остана без спортен директор, след като Пауло Нога напусна кулба заради слабия старт на сезона. Иначе "червените" се подсилиха в нападение с Леандро Годой от Берое, от когото се очаква да бележи попаденията за отбора през новата кампания. Неговият договор е за три сезона - информация, която стана от негов пост в социалните мрежи.

