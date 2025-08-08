Какво свършиха депутатите преди лятната си ваканция?

През третата си сесия (29 април – 30 юли 2025 г.) 51-вото Народно събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация. Това показва справка на дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и парламентарния пресцентър, публикувана на сайта на парламента.

За този период в деловодството са постъпили 82 законопроекта – 45 внесени от народни представители и 37 от Министерския съвет. Регистрирани са и 97 проекторешения, от които 89 са на депутати и 8 на правителството.

Парламентарен контрол

До 31 юли 2025 г. народните представители са задали 1199 въпроса и 7 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания, а блицконтрол – в 3 заседания, с общо 34 въпроса от всички парламентарни групи. Общото време, отделено за контролната функция на парламента, е 38 часа и 21 минути.

От зададените въпроси 1011 са получили писмен отговор, а 188 – устен. При питанията пет са били с устен отговор, а две – с писмен. По данните от справката, отговор е даден на 826 въпроса и 4 питания.