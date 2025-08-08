Войната в Украйна:

Какво свършиха депутатите преди лятната си ваканция?

08 август 2025, 18:33 часа 308 прочитания 0 коментара
Какво свършиха депутатите преди лятната си ваканция?

През третата си сесия (29 април – 30 юли 2025 г.) 51-вото Народно събрание е приело 48 закона, 116 решения и една декларация. Това показва справка на дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ и парламентарния пресцентър, публикувана на сайта на парламента.

За този период в деловодството са постъпили 82 законопроекта – 45 внесени от народни представители и 37 от Министерския съвет. Регистрирани са и 97 проекторешения, от които 89 са на депутати и 8 на правителството. Още: Гласят я за премиер? Номинираха председателя на КЗП за заместник-омбудсман

Парламентарен контрол

До 31 юли 2025 г. народните представители са задали 1199 въпроса и 7 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания, а блицконтрол – в 3 заседания, с общо 34 въпроса от всички парламентарни групи. Общото време, отделено за контролната функция на парламента, е 38 часа и 21 минути. Още: Скандалът с 4400-те държавни имота: Правителството спира продажбите - засега

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От зададените въпроси 1011 са получили писмен отговор, а 188 – устен. При питанията пет са били с устен отговор, а две – с писмен. По данните от справката, отговор е даден на 826 въпроса и 4 питания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес