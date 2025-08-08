"Против" мафията или "за" нея? Адвокати скочиха срещу спорни промени в Имотния регистър

Функция на Имотния регистър, която към момента е достъпна за всеки гражданин с електронен подпис, да бъде с ограничен достъп и само определен кръг лица да могат да се възползват от нея – това предвижда законопроект на Министерството на правосъдието. Той е пуснат за обществено обсъждане с краен срок до 9 септември, докато депутатите в момента са в лятна ваканция. Готвените поправки вече предизвикаха остра реакция от граждани и дори от адвокати, които пак биха имали достъп. Коментарите се множат и варират от това, че разследващи журналисти няма да могат да проверяват за корупция при имотни сделки, до това, че се прави услуга на т.нар. „имотна мафия“.

За какви промени става въпрос?

Предложените промени касаят ограничаване на достъпа до незаверен препис или препис-извлечение от вписани актове за даден имот. Това са например нотариални актове и други документи за проследяване на смяната на собственост.

Предвижда се достъп да имат единствено: страните и техните представители по закон или пълномощници; нотариусите и техни служители; адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частни съдебни изпълнители и техни служители; съдът, прокуратурата, следствието и други органи, предвидени по закон.

Обикновените справки, без достъп до копията от актовете, ще останат свободни.

Мотивите

Според Министерството на правосъдието, оглавявано от Георги Георгиев от ГЕРБ, целта е „да се осигурят по-добри гаранции за защита на правото на собственост, да се избегне намесата в личната сфера на гражданите и да се ограничи възможността за извършване на имотни измами".

"Последните случаи, по които работим, показват, че зачестяват опитите за фалшифициране на документи за собственост, като за образец се ползват истински такива. Това създава големи възможности за злоупотреби, което се потвърди от работата ни срещу имотната мафия", гласят аргументите. И още: досега достъпът с е-подписи се използвал нерядко за постигане на „противоправни цели“.

Ако няма промяна, ще продължат да съществуват рискове, мотивират се от ведомството на Георгиев. Те ще бъдат породени от „прекомерен достъп до чужда лична информация, който граничи с нарушаване на правото на личен живот на всеки гражданин и на всяко лице, което притежава имот на територията на Република България".

Снимка: БГНЕС

Реакции

Част от критиките на граждани са насочени към това, че не всеки ще може да проверява дали при покупко-продажба отсрещната страна му предоставя достоверни документи.

Според IT специалиста Боян Юруков, който работи с отворени данни, „тази промяна е крайно опасна - всъщност помага на имотните измамници като страничен ефект, но в основата си цели нещо съвсем друго“. По думите му – „ако искаха да се борят с измамници, "просто" трябва да имаме работеща прокуратура и разследване, липса на чадъри в правосъдното министерство и съда“.

„В момента този свободен, но проследим достъп до актовете се използва именно за борба с измамите - всеки от нас може да види ясно дали и кой притежава имот, от който се интересуваме, дали документът пред нас е подправен и е спирачка за редица други схеми, за които чуваме в медиите (...) Георгиев се опитва да махне безценен инструмент в ръцете на обикновените граждани, с който се пазим. Това обаче е само страничен ефект. Още по-ценен е този инструмент за журналисти, активисти и дори съвестни държавни служители, които така следят за корупция, връзки между политици, бизнес, прокурори, съдии, нездрави интереси и схеми, каквито прозират в продажбата на 4400-те държавни имота“, допълва блогърът, който следи изкъсо темата с търговете на обекти с „отпаднала необходимост“.

Адвокат Стефан Ангелов от "Програма достъп до информация" пък казва пред Mediapool, че поправките, ако минат, ще направят ромяната на собствеността по-непрозрачна и по-малко достъпна за гражданите. По този начин ще се направи „услуга на т.нар. имотна мафия", твърди той.

Lex.bg пък цитира Ваня Гигова от Висшия адвокатски съвет, според която поправката не би спряла фалшификаторите. 'В първото заседание на работната група поисках информация за това има ли имотни измами в последните 10 години с получени преписи от вписани актове. Устният отговор, който получихме, беше, че няма установени случаи за имотни измами, извършени с получени от Службата по вписванията преписи от вписани актове – независимо дали заверени, или незаверени преписи“, казва тя.

„Предотвратяване на имотни измами с неистински актове не може да стане с ограничаване на публичността чрез ограничаване на възможността за получаване на препис. Напротив – това би имало точно обратен ефект, защото ще лиши от възможност потенциалните купувачи сами да проверят дали представения им от продавача акт е такъв, какъвто съществува, вписан в съответната служба“, допълва Гигова.