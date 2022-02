Ето кои са номинираните за наградите Оскар тази година (ВИДЕО)

На 8 февруари бяха обявени номинациите за наградите "Оскар". Актьорите Трейси Елис Рос и Лесли Джордан обявиха кой ще се състезава, за да спечели в 94-то издание на наградите на Филмовата академия на САЩ.

В категорията за най-добър филм ще се състезават продукциите: "Белфаст", "Coda", "Не поглеждай нагоре", "Drive my car", "Дюн", "Методът "Уилямс", "Licorice Pizza", "Улицата на кошмарите", "Силата на кучето" и "Уестсайдска история".

В категорията "Най-добър актьор" са номинирани: Хавиер Бардем, Бенедикт Къмбърбач, Андрю Гарфийлд, Уил Смит и Дензъл Уошигтън

Джесика Частейн, Оливия Коулман, Пенелопе Крус, Никол Кидман и Кристен Стюарт ще спорят за наградата в категория "Най-добра актриса".

В категорията "Най-добър режисьор" номинации получиха Кенет Брана (Belfast), Рюсуке Хамагучи (Drive My Car), Пол Том Андерсън (Licorice Pizza), Джейн Кемпион (The power of the dog) и Стивън Спилбърг (West Side story).

Джеси Бъкли (Lost daughter), Ариана Дебоус (West Side story), Джуд Денч (Belfast), Кирстен Дъст (Power of the dog) и Аунджану Елис (King Richard) ще спорят за наградата в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля.

Киърън Хайндс (Belfast), Трой Кацър (CODA), Джеси Племънс (The power of the dog), Джей Кей Саймънс (Being the Ricardos), Коуди Смит Макфи (The power of the dog) са номинациите за най-добър актьор в поддържаща роля.

Церемонията, на която ще бъдат отличени най-добрите филми на годината ще се проведе на 27 март.