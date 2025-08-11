Войната в Украйна:

Киев не за 3 дни, а за 4 часа: Тръмп говори смешки, ВИДЕО го опровергава

11 август 2025, 20:00 часа 833 прочитания 0 коментара
Киев не за 3 дни, а за 4 часа: Тръмп говори смешки, ВИДЕО го опровергава

Американският президент Доналд Тръмп, който вече е на преклонната възраст от 79 години, буквално избълва един куп изказвания по време на брифинг, които ще останат в историята. Те бяха "посветени" на предстоящата му среща с руския диктатор Владимир Путин в Аляска. Тя ще се състои на 15 август и е със заявка, че ще донесе голям пробив по пътя към мира в Украйна.

Още: Зеленски има одобрение да отиде на война и да убие всички, но има нужда от конституционно одобрение да направи размяна на земи

Един от най-добре запомнящите се цитати на Тръмп беше следният: "(Руснаците) щяха да бъдат в Киев за 4 часа, ако бяха тръгнали по магистралата, но руски генерал взе брилянтното решение да тръгнат през полето":

Моментално в социалните мрежи припомниха откъде вървяха руснаците към Киев през 2022 година. Но Тръмп не пропусна да каже и, че украинците спрели руснаците благодарение на противотанковите ракети Javelin, които той им дал през първия си мандат като президент на САЩ - отколешна хвалба на милиардера, която той постоянно повтаря с повод и без повод:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И още от Тръмп - в бързината той направи лапсус и обяви, че отива в Русия да се срещне с Путин. Американският президент изпусна да каже, че отива да направи сделка с Русия - думите "да направя сделка" не излязоха първоначално от устата на Тръмп:

Пълна ретроспекция на изказванията на Тръмп: Сделка за земите на Украйна: Тръмп говори какво смята да прави с Путин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Киев война Украйна Киев за 3 дни
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес