Киев не за 3 дни, а за 4 часа: Тръмп говори смешки, ВИДЕО го опровергава

Американският президент Доналд Тръмп, който вече е на преклонната възраст от 79 години, буквално избълва един куп изказвания по време на брифинг, които ще останат в историята. Те бяха "посветени" на предстоящата му среща с руския диктатор Владимир Путин в Аляска. Тя ще се състои на 15 август и е със заявка, че ще донесе голям пробив по пътя към мира в Украйна.
Един от най-добре запомнящите се цитати на Тръмп беше следният: "(Руснаците) щяха да бъдат в Киев за 4 часа, ако бяха тръгнали по магистралата, но руски генерал взе брилянтното решение да тръгнат през полето":
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 11, 2025
The Russians would have been in Kyiv in 4 hours if they went down the highway. But a Russian general decided to go through the farmland. pic.twitter.com/tSmuRft9Gx
Моментално в социалните мрежи припомниха откъде вървяха руснаците към Киев през 2022 година. Но Тръмп не пропусна да каже и, че украинците спрели руснаците благодарение на противотанковите ракети Javelin, които той им дал през първия си мандат като президент на САЩ - отколешна хвалба на милиардера, която той постоянно повтаря с повод и без повод:
Highway to Kyiv in the first days of the full-scale invasion of Ukraine by Russia. https://t.co/PEdhGLWjXu pic.twitter.com/Ueet0jIog6— Clash Report (@clashreport) August 11, 2025
И още от Тръмп - в бързината той направи лапсус и обяви, че отива в Русия да се срещне с Путин. Американският президент изпусна да каже, че отива да направи сделка с Русия - думите "да направя сделка" не излязоха първоначално от устата на Тръмп:
🤡 Trump clarified: it’s not him flying to Russia, but Putin flying to the United States— NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2025
Earlier, the US president told reporters: “I’m going to see Putin. On Friday I’m going to Russia.”
It was, to put it mildly, an awkward gaffe. Alaska, where the meeting between Donald Trump… https://t.co/EaFZPt5QZn pic.twitter.com/KrzKBbJ3d9
