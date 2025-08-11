Нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир

Два нови труса през 10 минути разлюляха тази вечер град Съндъргъ, в турския окръг Балъкесир, който вчера бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер, съобщи информационната агенция "Дохан хабер ажансъ". По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) в 19:52 ч. местно време (също и българско време) земетресение с магнутуд 4.4 по Рихтер е регистрирано в района. Преди това - в 19:37 ч., друг трус с магнитуд 4,1 е разлюлял същия район.

След силния трус от 6,1 снощи в Балъкесир са произлезли около 100 вторични труса. Жители на Съндъргъ и други селища втора нощ ще нощуват навън поради страх от нови земетресения. По данни на турските медии много хора са разпънали палатки, а други са разстлали одеяла на открито, в парковете и градините.

