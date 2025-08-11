Кметът на Вашингтон с остра реакция на решението на Тръмп да мобилизира гвардията (ВИДЕО)

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър реагира остро на решението на президента Доналд Тръмп да мобилизира Националната гвардия срещу престъпността в столицата. „Мисля, че говоря от името на всички американци — не вярвам, че е законно да се използва американската армия срещу американски граждани на американска земя“, каза тя.

D.C. Mayor Bowser:



"I think I speak for all Americans — we don't believe it's legal to use the American military against American citizens on American soil".



Today, Trump announced the deployment of the National Guard to Washington to remove homeless people.



The U.S. president…

Днес Тръмп обяви разполагането на Националната гвардия във Вашингтон, за да премахне бездомните хора. Президентът на САЩ обясни, че целта на тази мярка е да възстанови законността и реда, да се бори с бездомниците и да се справи с нарастващата престъпност.

Федерален контрол и военна подкрепа

Тръмп се позова на чл. 740 от Закона за самоуправление на окръг Колумбия, за да постави полицията под пряк федерален контрол. Освен това разпореди разполагането на 800 войници от Националната гвардия, като обеща "много повече, ако е необходимо". Министърът на отбраната Пийт Хегсет увери, че федералните сили ще работят "рамо до рамо" с местната полиция и ги призова "да бъдат твърди и силни".

Главният прокурор на Вашингтон Джанин Пиро, назначена на 2 август, подкрепи твърдия подход, критикувайки "прекалената мекота" на семейните съдилища към непълнолетни престъпници. "Не мога да ги арестувам. Не мога да ги обвиня. Те отиват в съда, където правят йога и изкуства и занаяти. Достатъчно. Това свършва днес", заяви тя.

Тръмп обяви и мащабно премахване на палатките на бездомни от подлези и обществени пространства, които нарече "гета". "Ще им помогнем, колкото можем, но няма да позволим столицата ни да се превърне в пустош", каза той.