Тръмп ще говори със Зеленски и европейските лидери преди срещата с Путин (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря в сряда във видеовръзка с украинския президент Володимир Зеленски и с лидерите на няколко ключови европейски държави. Срещата, в която ще участват и лидерите на НАТО и ЕС, е организирана по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц. Тя ще бъде в навечерието на разговорите в петък между Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска.

По-рано тази вечер в Брюксел приключи виртуалната среща на министрите на външните работи от ЕС. В тях се включи и Георг Георгиев. "Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред", каза след виртуалната среща българският министър на външните работи.

Дипломат №1 на ЕС Кая Калас написа в социалните мрежи след срещата днес, че Европа подкрепя дипломатическите усилия на Съединените щати за постигането на справедлив мир в Украйна. Европа обаче твърдо настоява Киев също да участва в разговорите, свързани със съдбата на страната – нещо, което засега Вашингтон отхвърля като идея.

„Подкрепата за Украйна и натискът върху Русия са начинът, по който ще сложим край на тази война и ще предотвратим бъдеща руска агресия в Европа“, заяви тя. Ръководителят на външната политика на ЕС призова света да запази трансатлантическото единство, за да предотврати бъдеща руска агресия в Европа.

Същевременно американският президент Доналд Тръмп изрази скептицизъм, че присъствието на Зеленски на срещата между него и Путин в Аляска, би било продуктивно. Според него обаче среща между Зеленски и Путин на по-късен етап, все пак е възможна. Тръмп коментира също, че още в първите две минути от разговора ще знае дали може да постигне сделка с Путин или не. По време на пресконференцията си днес той се обърка и каза, че вместо в Аляска отива в Русия. "Ще се видя с Путин. В петък отивам в Русия", обяви той, като очевидно се обърка, тъй като срещата ще е в американския щат Аляска.

Зеленски потвърди за разговорите

„Днес разговарях с премиера на Канада, престолонаследника на Саудитска Арабия и с президента на Литва. Разговорите с европейските приятели са насрочени за по-късно. Благодаря на всички за подкрепата. Имаше важен разговор с премиера на Индия. Всички са обединени от разбирането на ясните факти. Първо – суверенитетът и териториалната цялост на Украйна трябва да се спазват. Вторият е въпросът за войната срещу Украйна. Решенията трябва да се взимат само с участието на Украйна. Трето – Русия трябва да предприеме необходимите стъпки за прекратяване на тази война. И точно от Русия още няма нито една стъпка“, каза Зеленски.

„Обсъдихме много подробно днес, по-конкретно с премиера Моди възможностите за повлияване на руската позиция. Спомням си колко пъти премиерът на Индия казваше, че нашето време не е време за война. И прави реални стъпки, за да стане точно така – нужен е мир. Утре е и денят на активното ни общуване с партньорите. Продължаваме да общуваме със Съединените американски щати на всички нива“, увери още украинският президент.

