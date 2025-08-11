Войната в Украйна:

След скука в Кърджали: Арда остава без победа у дома, а Локомотив Пловдив няма загуба в Първа лига

11 август 2025, 23:12 часа 504 прочитания 0 коментара
След скука в Кърджали: Арда остава без победа у дома, а Локомотив Пловдив няма загуба в Първа лига

Арда и Локомотив Пловдив завършиха 0:0 в последен мач от четвъртия кръг на Първа лига. Домакините от Кърджали могат повече да съжаляват за изпуснатите две точки, но в самия край Хуан Переа пропусна да ги накаже от изгодна стрелкова позиция. Така "небесносините" продължават без победа у дома от началото на сезона. Изненадващо или не, "смърфовете" събраха 8 точки и са без загуба в родния елит през тази кампания.

Арда и Локомотив Пловдив с хикс

Срещата стартира спокойно, без опасни положения. В 12-ата минута Господинов трябваше да отразява удар с глава от близко разстояние на Политино, който засече центриране на Лами. Малко по-късно претенции на домакините за дузпа срещу Мане не бяха уважени. В 35-ата минута изстрел на Вутов от малък ъгъл излезе в аут. Мане също пропусна с глава за Арда.

ОЩЕ: Кошмара го няма, но друг блесна с хеттрик: Берое трепери за първа победа в мач с куп положения

Окачените бутонки

В началото на втората част двата отбора си размениха по едно положение. Господинов спаси шут на Иту, а Милосавлйевич спря Шиняшки. В заключителния четвърт час възпитаниците на Александър Тунчев вдигнаха оборотите, което обаче не даде съществен резултат. Дори напротив - в добавеното време Переа изтърва златен шанс за "смърфовете". Нападателят не намери целта от изгодна позиция фронтално срещу вратата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кризата в Ботев Пловдив се задълбочава! Локо София победи в мач с 2 греди

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Локомотив Пловдив Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес