След скука в Кърджали: Арда остава без победа у дома, а Локомотив Пловдив няма загуба в Първа лига

Арда и Локомотив Пловдив завършиха 0:0 в последен мач от четвъртия кръг на Първа лига. Домакините от Кърджали могат повече да съжаляват за изпуснатите две точки, но в самия край Хуан Переа пропусна да ги накаже от изгодна стрелкова позиция. Така "небесносините" продължават без победа у дома от началото на сезона. Изненадващо или не, "смърфовете" събраха 8 точки и са без загуба в родния елит през тази кампания.

Срещата стартира спокойно, без опасни положения. В 12-ата минута Господинов трябваше да отразява удар с глава от близко разстояние на Политино, който засече центриране на Лами. Малко по-късно претенции на домакините за дузпа срещу Мане не бяха уважени. В 35-ата минута изстрел на Вутов от малък ъгъл излезе в аут. Мане също пропусна с глава за Арда.

В началото на втората част двата отбора си размениха по едно положение. Господинов спаси шут на Иту, а Милосавлйевич спря Шиняшки. В заключителния четвърт час възпитаниците на Александър Тунчев вдигнаха оборотите, което обаче не даде съществен резултат. Дори напротив - в добавеното време Переа изтърва златен шанс за "смърфовете". Нападателят не намери целта от изгодна позиция фронтално срещу вратата.

