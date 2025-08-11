Талант на България изненада: Предпочитам четвърти, отколкото бронз заради дисквалификация

Бронзовият медалист от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере Зинга Барбоза Фирмино говори пред журналисти при завръщането си на родна земя. Българският талант заяви, че е със смесени чувства, защото не е постигнал своята цел - титла или поне личен рекорд. Той дори предпочита да остане четвърти, отколкото да спечели бронзовото отличие заради дисквалификация на противник.

Зинга Барбоза Фирмино: Не съм доволен

"Не съм доволен. Предпочитах да остана на четвърто място, отколкото да съм трети с дисквалификация. Имах проблеми с разбега и не успях да ги оправя до края, така че не си постигнах целта. Отивах за титлата или поне личен рекорд. Не се получи така, но има какво да се подобри. Смесени са чувствата ми”, заяви Фирмино, който завърши четвърти в тройния скок, на 4 сантиметра от бронза, но след дисквалификация на втория за употреба на забранен модел шпайкове беше класиран трети.

“Разстроих се след последния опит, защото знаех какво мога - можех да взема титлата, ако си бях уцелил скока. Това беше краят на сезона за мен. Сега предстои лека почивка, след което тренировки и зимата ще има нови състезания. Направихме равносметка с треньора ми. Скокът беше добре, но самото пристъпване преди дъската беше леко разкрачено и това не ми позволи да стана шампион”, обясни талантът.

“Задължително догодина трябва да скачам над 16 метра, това си беше целта и за тази година. Фрустриран съм от самия скок, но не мога да върна времето назад. Много съм мотивиран и още не са ми минали емоциите от състезанието. Следващата година имаме Световно първенство в Орегон и сигурно това ще е голямата цел, но най-вече си пожелавам да скачам над 16 редовно и без контузии. Този сезон имах толкова много контузии, че не ми дадоха да си реализирам всичко от подготовката", каза още Зинга Фирмино.

