Филмът "Ингеборг Бахман - пътуване в пустинята" на Маргарете фон Трота вече е по кината

Забележителната и харизматична Ингеборг Бахман завладява с поезията си доминирания от мъже бастион на немскоезичната литература. Макар и още млада, тя е на върха на кариерата си, когато се среща с известния драматург Макс Фриш. Любовта им е страстна, но професионалните им и лични противоречия започват да нарушават хармонията. Когато Ингеборг минава през труден период, на помощ идват нейните приятели, сред които Ханс Вернер Хенце и младият Адолф Опел, виенски журналист и познавач на литературата. Те заминават заедно за пустинята. По време на това пътешествие тя намира път обратно към себе си и, преди всичко, към своето творчество.

"Маргарете фон Трота представя задълбочено изследване на любовта в едно патриархално общество, което в крайна сметка се оказва изненадващо обнадеждаващо, имайки предвид колко жестока може да бъде реалността.", Марко Вито Одо, "Collider"

"Любовта и подозрението могат да съществуват заедно – това е дълбоката, неизказана истина, която прозира в "Ингеборг Бахман" – и най-голямата сила на Маргарете фон Трота е в умението да изведе този парадокс в отношенията между мъжете и жените.", Савина Петкова, "The Playlist"

"Филмът е супер изискан и изпълнен с добър вкус, поднася фрагменти от поезия и диалози, които са част от пресъздадени взаимоотношения, и изглежда като реален образ на времето.", Джордан Минцер, "The Hollywood Reporter"

Ингеборг Бахман трябва да осъзнае и приеме истината: че нейната любов към швейцарския драматург Макс Фриш е обречена на пълен провал и тя е способна да оцелее, но с разбито сърце, а също и че ще ѝ бъде отнета нейната съкровена ценност – думите и забележителната способност да си служи с тях и да твори. Стремежът на Бахман да си върне изгубеното ще я отведе дълбоко в сърцето на пустинята...

- Кои са първите Ви спомени, свързани с Ингеборг Бахман?

Маргарете фон Трота: Може би нейните стихове, чели сме ги в училище. Четях много поезия тогава, включително Георг Тракл и Херман Хесе. Но всъщност трябва отделиш известно време, за да усетиш кой поет е наистина важен за теб. Оказва се, че Бахман става все по-важна с времето.

- Какво в нейното творчество Ви привлича?

- Не бих казала, че чета непрестанно творби на Ингеборг Бахман. Но тя винаги ме е придружавала. Има нейни аудио записи, в които тя говори много тихо, почти несигурно. Това бе едно от нещата, които ме трогнаха в нея. В този момент и аз не се чувствах уверена. Беше впечатляващо, че някой, който пише толкова велика поезия, би бил толкова колеблив и почти несигурен в реалния живот.

- Имали ли сте шанса да я срещнете?

- Срещнах я при Ханс Вернер Хенце малко преди да умре. Не очаквахме да я видим там, но беше приятна изненада. Всъщност не успях да говоря с нея, защото винаги говореха мъжете. Те доминираха в разговора, просто такава бе реалността в този момент.

- Актрисата в главната роля – Вики Крипс, говори за това особено усещане за мрак, в което съществува Бахман. Как се справихте с пресъздаването на тази реалност?

- Ако го нямаше това чувство, може би нямаше да бъда толкова привлечена от нейната история. Не понасям непретанния позитивизъм! Допадна ми точно противоречието в характера на Бахман – в един момент тя може да бъде много сериозна и строга, а в следващия изведнъж на лицето ѝ цъфва широка усмивка и е безмерно очарователна – това ми хареса много. Търсих подобен контраст и го открих във Вики Крипс.

- Филмът носи заглавие "Пътуване в пустинята" и в него присъстват утопични моменти, които се обуславят от свободната любов и нарушаването на ограниченията. Колко важни бяха те за вас?

- Адолф Опел ги описва в своята книга. Не бих ги измислила сама, според мен щеше да изглежда прекалено. Свободата, която внезапно откриваш в пустинята! Но това наистина се случило и тя го описва в "Der Fall Franza". Интересно е да свържем тази свобода с пустинята – тя не само провокира това усещане, но е и много красива, а също може да бъде и жестока. Имахме късмет по време на снимките – в един от дните попаднахме на пясъчна буря и успяхме да заснемем хубави кадри. Времето ни помогна!

- Имате ли вече план коя е следващата жена, за която бихте искали да направите филм?

- Интересно е как хората винаги си мислят, че търся темите на филмите си, а те винаги идват сами при мен. Бахман дойде като предложение от швейцарски продуцент. Аз обаче можех да направя своя избор върху кой период от живота ѝ искам да се съсредоточа. Можех да фокусирам историята върху отношенията им с поета Паул Целан или композитора Ханс Вернер Хенце, но се спрях на Макс Фриш и техния опит да открият истинската любов. Въпреки че Бахман от самото начало е знаела, че това е чувство, което не е предназначено за нея – при все това реших, че това е най-вълнуващата идея.

Коя е Маргарете фон Трота

Маргарете фон Трота е германска режисьорка и сценаристка, смятана за водеща сила на движението "Ново германско кино". През 60-те години започва кариерата си като актриса във филми на режисьори като Райнер Вернер Фасбиндер и Фолкер Шльондорф, но бързо насочва интереса си към писането на сценарии и режисура на игрални филми. През 1975 г., заедно с Фолкер Шльондорф, създава сценария и режисира "Изгубената чест на Катарина Блум", който печели одобрението на критиката.

Две години по-късно заснема първия си самостоятелен пълнометражен филм "Второто пробуждане на Криста Клагес". През следващите години Маргарете фон Трота бързо се превръща в една от водещите германски режисьорки и е неразделна част от немското авторско кино. Филмите ѝ, които често се съсредоточават върху силни женски характери и личности в исторически контекст, са показвани премиерно на най-значимите международни кинофестивали. През 2022 г. тя получава наградата на Европейската филмова академия за цялостен принос.

Избрана филмография

1975 Изгубената чест на Катарина Блум (The Lost Honor of Katharina Blum) – съреж.

1978 Второто пробуждане на Криста Клагес (The Second Awakening of Christa Klages)

1986 Роза Люксембург (Rosa Luxemburg)

1994 Обещанието (The Promise)

2012 Хана Аренд (Hannah Arendt)

2018 В търсене на Ингмар Бергман (Searching for Ingmar Bergman) – док.

2003 Розенщрасе (Rosenstrasse)

2023 Ингеборг Бахман – Пътуване в пустинята (Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert)

"Ингеборг Бахман - пътуване в пустинята"

Швейцария-Германия-Люксембург-АвстрияЙордания-Италия, 2023, 110 мин.

сценарист и режисьор: Маргарете фон Трота

оператор: Мартин Гшлахт

музика: Андре Мергенталер

с участието на Вики Крипс, Роналд Церфелд, Тобиас Реш, Базил Айденбенц, Луна Ведлер, Марк Лимпах

продуценти: Катрин Ренц, Бади Минк, Бетина Брокемпер, Александер Думерайхер-Иванчеану

продукция tellfilm, Amour Fou Vienna, Heimatfilm, Amour Fou Luxembourg

световен разпространител – The Match Factory

разпространител за България – Арт Фест

Награди и номинации

Берлин ’23 – Номинация за "Златен лъв"

Сиатъл ’23 – Номинация за голямата награда за най-добър филм

Австрийски филмови награди ’23 – Номинация за поддържащ актьор (Тобиас Реш)