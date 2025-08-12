Най-топлата нощ, откакто има измервания: Ето къде е рекордът (КАРТА)

В Сплит нощта срещу понеделник беше най-топлата, откакто има измервания, съобщи хърватската медия Индекс. Рекордатът е измерен от автоматичната станция на Марян. Термометрите са показвали температура от 31,5°C, което според наличните данни е най-високата регистрирана нощна температура в Сплит, откакто се провеждат измервания от 1948 г. насам, съобщи Държавният хидрометеорологичен институт. Това счупи предишния рекорд от 30,0°C, поставен на 6 юли 1988 г.

Държавният хидрометеорологичен институт отбелязва, че данните все още трябва да преминат през всички нива на контрол, преди да бъдат официално включени в базата данни с измервания.

Горещата вълна в Хърватия

Хърватия е засегната от гореща вълна, която според дългосрочната прогноза ще продължи поне до края на тази седмица.

Поради високите температури, Хърватската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за времето за районите на Книн, Риека, Сплит и Дубровник до петък.

Ето къде е било най-горещо вчера

Вчера най-високата температура на въздуха в Хърватия беше измерена в 15:00 часа в Плоче - 40,1°C. Най-високите температури в 16:00 часа са измерени на следните станции: Задар – 39,5 °C, Шибеник – 38,0 °C, Бучки – 37,3 °C, Сплит-Марьян – 37,2 °C, Книн – 36,7 °C, Хвар – 36,0 °C, Мали Лошинь – 35,6 °C, Малинска – 35,4 °C, Раб – 35,1 °C. ОЩЕ: Средиземно море отбеляза нов температурен рекорд за юни