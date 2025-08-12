Войната в Украйна:

Огромен скандал във Втора лига! Шефът на ДЮШ заплашва треньора, той поставя ултиматум на президента

12 август 2025, 12:17 часа 187 прочитания 0 коментара
Огромен скандал във Втора лига! Шефът на ДЮШ заплашва треньора, той поставя ултиматум на президента

Огромен скандал тресе един от клубовете във Втора лига. Става въпрос за Хебър Пазарджик, който в края на миналия сезон изпадна във втория ешелон на футбола у нас. Липсата на резултати в допълнение с някои проблеми с БФС предизвикаха освобождаването на старши треньора на отбора Велислав Вуцов. На негово място временно застана шефът на детско-юношеската школа на "гробарите" Йордан Чолов.

Йордан Чолов заплашвал Николай Митов

Голяма част от лятната подготовка на тима премина под ръководството на Чолов, който беше и помощник на Вуцов. В този период е била поставена и основата на лятната селекция. Впоследствие ръководството на клуба назначи Николай Митов за старши треньор на отбора. Президентът на "гробарите" Валентин Василев лично върнал Митов в Пазарджик и свалил Чолов в школата. Това очевидно не се понравило на Чолов.

Николай Митов

"Или аз, или той"

Преди дни Хебър завърши 2:2 с Янтра Габрово, а коментарите на Митов след края на двубоя не са се харесали на Чолов. Той се припознал в думите му и си позволил да му изпрати изключително обидно и грозно съобщение и да го заплаши, пише Sportal.bg. Това вбесило Митов, който веднага се свързвал с президента на клуба Валентин Василев и е поставил ултиматум.

"Или аз, или той. Аз няма да допусна шефът на школата да си позволява да ми пише толкова грозни и обидни неща по мой адрес, а също така да ми казва, че нямам право да се обаждам на треньор на школата, за да взема дете на тренировка с първия отбор. Аз съм тук, за да помогна на Хебър да направим добър отбор и да може градът да се радва на тим в елита, а не да се занимавам с такива глупости и интриги", сподели Митов пред Sportal.bg.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Скандал във Втора лига! Навлизане на публика, оплакване от съдийство и меле (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Николай Митов Втора лига Хебър (Пазарджик)
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес