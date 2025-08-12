Огромен скандал във Втора лига! Шефът на ДЮШ заплашва треньора, той поставя ултиматум на президента

Огромен скандал тресе един от клубовете във Втора лига. Става въпрос за Хебър Пазарджик, който в края на миналия сезон изпадна във втория ешелон на футбола у нас. Липсата на резултати в допълнение с някои проблеми с БФС предизвикаха освобождаването на старши треньора на отбора Велислав Вуцов. На негово място временно застана шефът на детско-юношеската школа на "гробарите" Йордан Чолов.

Йордан Чолов заплашвал Николай Митов

Голяма част от лятната подготовка на тима премина под ръководството на Чолов, който беше и помощник на Вуцов. В този период е била поставена и основата на лятната селекция. Впоследствие ръководството на клуба назначи Николай Митов за старши треньор на отбора. Президентът на "гробарите" Валентин Василев лично върнал Митов в Пазарджик и свалил Чолов в школата. Това очевидно не се понравило на Чолов.

"Или аз, или той"

Преди дни Хебър завърши 2:2 с Янтра Габрово, а коментарите на Митов след края на двубоя не са се харесали на Чолов. Той се припознал в думите му и си позволил да му изпрати изключително обидно и грозно съобщение и да го заплаши, пише Sportal.bg. Това вбесило Митов, който веднага се свързвал с президента на клуба Валентин Василев и е поставил ултиматум.

"Или аз, или той. Аз няма да допусна шефът на школата да си позволява да ми пише толкова грозни и обидни неща по мой адрес, а също така да ми казва, че нямам право да се обаждам на треньор на школата, за да взема дете на тренировка с първия отбор. Аз съм тук, за да помогна на Хебър да направим добър отбор и да може градът да се радва на тим в елита, а не да се занимавам с такива глупости и интриги", сподели Митов пред Sportal.bg.

