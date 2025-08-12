Пожарите в Испания взеха жертва

Мъж почина от тежки изгаряния, а хиляди хора бяха евакуирани заради горски пожари, подхранвани от силни ветрове по време на екстремна гореща вълна, обхванали части от Испания. Жертвата е пострадала тежко при пожар в богатото предградие Трес Канторс, северно от Мадрид, където ветрове със скорост до 70 км/ч бързо разпространиха огъня. Мъжът починал в болница, като това е първата жертва от десетките пожари, бушуващи в страната от началото на горещата вълна миналата седмица.

Регионалният премиер на Мадрид Исабел Диас Аюсо изрази "дълбоки съболезнования" в социалната мрежа X.

Огнен ад

Стотици жители на Трес Канторс бяха евакуирани, а според регионалния отговорник по околната среда Карлос Новийо за 40 минути огънят е изминал шест километра, преди да бъде овладян до вторник сутринта.

В Андалусия около 2000 души са били изведени от хотели и домове близо до плажовете на Тарифа, където пожар избухна близо до място, опожарено по-рано този месец. "Успяхме да спасим жилищната зона в последния момент", заяви регионалният вътрешен министър Антонио Санс, допълвайки, че полицай от Гражданската гвардия е пострадал, след като е бил блъснат от автомобил по време на евакуация.

В Кастилия и Леон, на северозапад, в понеделник са регистрирани над 30 пожара, включително и един, който е заплашвал обекта на ЮНЕСКО Лас Медулас – древни римски златни мини. Пожарите съвпадат с най-интензивния ден от продължаващата гореща вълна, при който всички региони са под метеорологично предупреждение. Очакват се температури около 40 градуса и нощни минимуми над 25 градуса.