Заплашени ли са Полша и балтийските държави: Военно учение Русия - Беларус

Заплашени ли са Полша и балтийските държави: Военно учение Русия - Беларус

Има ли заплаха за Полша и балтийските държави заради съвместното военно учение Русия - Беларус? Президентът на Беларус Александър Лукашенко окачестви това твърдение като безсмислица. Руските и беларуските въоръжени сили се подготвят да проведат съвместни стратегически военни учения през периода 12-16 септември, съобщи днес министерството на отбраната на Беларус, цитирано от Ройтерс и БТА. Целта на ученията е да се отработят възможностите на Русия и Беларус за "гарантиране на военната сигурност на Съюзната държава и готовността им да отразят възможна агресия", каза генерал-майор Валерий Ревенко, цитиран от министерството.

Съюзната държава Русия - Беларус е алианс без вътрешни граници между двете съседни държави, посочва Ройтерс.

Опасения на Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски обаче предупреди по-рано тази година, без да дава подробности и да привежда доказателства, че Русия "подготвя нещо" в Беларус това лято под прикритието на рутинни военни учения.

В интервю за сп. "Тайм" беларуският президент Александър Лукашенко каза миналата седмица, че е решил да премести мястото на провеждане на съвместните военни учения далеч от западните граници на Беларус с европейските държави, поради опасенията за сигурността, изразени от Полша и балтийските държави.

Лукашенко: “Пълна безсмислица“

Лукашенко нарече твърденията, че Беларус ще използва ученията за нападение срещу балтийските страни и Полша "пълна безсмислица".

Генерал-майор Ревенко каза, че руско-беларуските учения "са използвани като претекст за продължаваща милитаризация" на съседните държави членки на НАТО, като даде за пример предстоящите съвместни учения на НАТО в Полша, в които ще участват най-малко 34 000 военнослужещи.

Беларус, която е най-близкият съюзник на Русия, е в обтегнати отношения със западните си съседи и Украйна, след като Москва използва белоруската територия като плацдарм за сухопътната си офанзива срещу украинската столица Киев, предприета през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

