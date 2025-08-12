Мащабна акция на прокуратурата за корупция при износ на оръжие за Украйна на завишени цени (СНИМКИ)

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата на 12 август по обед. Разследването е в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, отбелязват от държавното обвинение.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ). Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Снимка: БГНЕС

Антикорупцията в Киев

Припомняме, че в края на юли президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов закон, приет от украинския парламент, който заплашваше да ограничи независимостта на антикорупционните разследващи органи. Реформата доведе до мащабни протести в цялата страна, а според критиците законът позволява на украинската Главна прокуратура да прекратява разследвания срещу високопоставени държавни служители.

На този фон Европейската комисия приветства намеренията на Украйна да преосмисли последните законодателни промени, свързани с независимото разследване на корупцията.

Припомняме, че наскоро журналистът Христо Грозев, разкри, че Украйна разследва България за корупция при доставките на оръжия. По неофициална информация претърсванията са в офисите на един от най-големите оръжейни търговци у нас, собственост на двама бизнесмени. Сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия и е продавала оръжия и на двете страни доста по-скъпо от пазарните цени. Основните претърсвания са в офисите на компанията на столичния бул. Черни връх 32А

