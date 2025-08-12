Войната в Украйна:

Мащабна акция на прокуратурата за корупция при износ на оръжие за Украйна на завишени цени (СНИМКИ)

12 август 2025, 11:32 часа 641 прочитания 0 коментара
Мащабна акция на прокуратурата за корупция при износ на оръжие за Украйна на завишени цени (СНИМКИ)

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата на 12 август по обед. Разследването е в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, отбелязват от държавното обвинение.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ). Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Снимка: БГНЕС

Още: Разкрития на експерт: Русия използва българско оръжие срещу Украйна?

Антикорупцията в Киев

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в края на юли президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа нов закон, приет от украинския парламент, който заплашваше да ограничи независимостта на антикорупционните разследващи органи. Реформата доведе до мащабни протести в цялата страна, а според критиците законът позволява на украинската Главна прокуратура да прекратява разследвания срещу високопоставени държавни служители.

На този фон Европейската комисия приветства намеренията на Украйна да преосмисли последните законодателни промени, свързани с независимото разследване на корупцията.

Припомняме, че наскоро журналистът Христо Грозев, разкри, че Украйна разследва България за корупция при доставките на оръжия. По неофициална информация претърсванията са в офисите на един от най-големите оръжейни търговци у нас, собственост на двама бизнесмени. Сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия и е продавала оръжия и на двете страни доста по-скъпо от пазарните цени. Основните претърсвания са в офисите на компанията на столичния бул. Черни връх 32А

Още: Разследване: Милиони от оръжия в Украйна и връзка към бивш зам.-министър, санкциониран за корупция?

Очаквайте подробности в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Прокуратура оръжейни доставки българско оръжие Володимир Зеленски война Украйна оръжие Украйна оръжия за украйна
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес